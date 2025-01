Er is tijdens de winterstop van de Formule 1 natuurlijk al vaak over gesproken, maar Liam Lawson wordt de nieuwe teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull Racing. Teambaas Christian Horner weet dat het risico bestaat dat eerdere ontslagen zich kunnen herhalen, maar hij gelooft dat Lawson anders met de druk om zal gaan.

Daniel Ricciardo verruilde Red Bull voor Renault na het F1-seizoen van 2018. Hij had het gevoel dat de Oostenrijkse renstal meer aan de kant van Verstappen stond. Pierre Gasly kreeg de promotie vanuit zusterteam Toro Rosso, maar stond in twaalf Grands Prix geen enkele keer op het podium, terwijl Verstappen twee overwinningen had gepakt. Gasly werd tijdens de zomerstop van 2019 weer teruggezet naar Toro Rosso en dus mocht Alexander Albon het proberen. Ook hij sleepte geen beker binnen, maar hij scoorde wel meer punten in minder races dan Gasly en dus bleef de Thai aan voor 2020. Hij verdiende twee podiums, maar pakte twee keer zo weinig punten dan Verstappen. Sergio Pérez zou voor het jaar erop geen stoeltje hebben door de komst van Sebastian Vettel bij Aston Martin, maar Red Bull gaf hem een kans. Hij zegevierde vijf keer in vier seizoenen en hielp Red Bull aan twee constructeurstitels, maar na het baalseizoen van 2024 viel het doek. Gaat Lawson hetzelfde overkomen als zijn voorgangers? Horner ziet het gevaar, maar hij heeft vertrouwen in de Nieuw-Zeelander.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Lawson blikt terug op gevaarlijke situatie Brazilië: "Ik reed plotseling recht op de pitmuur af"

Vergelijkbaar als Max

"Kijk, het gevaar is er wel dat die situatie zich zal herhalen, maar ik denk dat Liam een ander karakter heeft", vertelde Horner, geciteerd door The Athletic. "Hij heeft een andere persoonlijkheid om met die druk om te gaan. Ik denk dat hij echte veerkracht en karaktersterkte heeft laten zien met de kans die hij heeft gekregen om in te stappen, te doen wat hem gevraagd werd en te presteren. En dat heeft hij gedaan. We hadden niet eerst het plan om dit in sneltreinvaart uit te voeren, maar dat is wel gebeurd vanwege 'Checo' die door omstandigheden geen geweldig seizoen had. Maar we geloven dat Lawson alleen maar zal verbeteren. En hij bestuurt de auto op een vergelijkbare manier als Max. Om een auto te hebben met zo'n actieve voorkant is niet iets waar hij van weg zal lopen, dus volgens mij kunnen we gemakkelijker de auto's meer gelijk aan elkaar afstellen."

Gerelateerd