Brian Van Hinthum

Zondag 19 maart 2023 16:44

Het record zeven wereldkampioenschappen door Michael Schumacher is inmiddels natuurlijk geëvenaard door Lewis Hamilton en de Brit hoopt nog altijd dat record uit de boeken te rijden met titel nummer acht. Felipe Massa denkt echter dat Max Verstappen een grotere kans heeft dat record af te pakken dan de Brit.

Lange tijd leek Hamilton met grote snelheid op weg richting het verbreken van het record van Schumacher met zijn achtste wereldtitel. In Abu Dhabi liep de Brit echter tegen een domper van jewelste aan en momenteel lijkt het erop dat hij met Mercedes geen kans heeft om op korte termijn dat record af te gaan pakken. Ook Massa heeft de hoop voor zijn voormalig concurrent opgegeven. "Dat zal niet snel zijn. Natuurlijk heeft Hamilton al zeven wereldtitels, maar ik denk niet dat hij zijn achtste kan winnen. Zeker niet met deze auto", claimt hij tegenover BILD.

Verstappen-tijdperk

Wél ziet de voormalig Ferrari-coureur dat er een nieuw tijdperk is aangebroken in de koningsklasse. "Ik denk dat dat nu gebeurt. Verstappen is de afgelopen twee jaar wereldkampioen geworden. Ik zie geen enkele reden waarom hij niet voor de hattrick kan gaan. Veel meer zelfs. Max kan ook zomaar vier, vijf of zes titels op een rij winnen. Voor een run als deze moet alles kloppen. Dat doet het momenteel. Max maakt geen fouten en Red Bull werkt perfect. De omstandigheden zijn ideaal voor een Red Bull-tijdperk", zegt de Braziliaan.

Acht titels voor Verstappen

Massa krijgt vervolgens de vraag of Verstappen een groter gevaar voor Schumacher zijn record is dan Hamilton. "Momenteel wel. Max maakt geen fouten, hij rijdt als een robot. Hij is extreem volwassen voor zijn leeftijd. De twee titels hebben hem nog veel beter gemaakt. Hij is nu een stuk meer ontspannen en minder koppig. Volgend jaar kan de titelrace er echter weer anders uitzien als Mercedes hun oude krachten terugvindt. Dat is de charme van de Formule 1. Na 2026 worden de kaarten ook weer opnieuw geschud.