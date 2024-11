Daar waar Yuki Tsunoda zich op de persconferentie in Qatar nog afvroeg wat hij moet doen om in beeld te komen voor het zitje naast Max Verstappen bij Red Bull Racing, legt dr. Helmut Marko bij Viaplay uit dat hij wel degelijk in de gaten wordt gehouden.

Hoewel Sergio Pérez zich nog altijd vasthoudt aan het contract dat hem tot en met 2025 bij Red Bull Racing houdt, heeft de top van het Oostenrijkse team al meerdere keren laten doorschemeren dat dit plekje helemaal niet zo zeker is. Tsunoda en Liam Lawson maken ook kans op het stoeltje naast Max Verstappen in 2025 en Marko geeft een update over de strijd om het zitje van de Mexicaan.

Red Bull ziet Tsunoda niet over het hoofd

Op de vraag of Tsunoda wordt overwogen voor het zitje van Pérez, is Marko duidelijk: "Ik zou zeggen van wel, ja." Tsunoda gaf echter aan dat hij het idee heeft dat Red Bull hem niet als echte opvolger ziet. "Hij had twee hele goede races, die in Las Vegas en in Brazilië. Maar in Mexico had hij twee crashes, één in de kwalificatie en één in de race. Dus, we zien hem zeker niet over het hoofd; we volgen hem heel nauwlettend", benadrukt Marko.

'Als hij op de radio schreeuwt, rijdt hij langzamer'

Wel moet de Japanner nog een aantal dingen wegwerken: "Het probleem met Yuki is dat hij niet consistent is. Hij had dit seizoen nog meer crashes en ongedwongen fouten, zoals je in tennis zou zeggen. Dus hij moet iets meer geven, maar hij is aan het verbeteren, zeker weten." Tsunoda was voorheen wat opvliegend op de boordradio en ook dat speelde een rol. "En het probleem is de emoties, wanneer hij schreeuwt op de radio rijdt hij langzamer. Dat heeft dus invloed op hem", aldus Marko.

