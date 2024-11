George Russell heeft beslag gelegd op pole position voor de Grand Prix van Las Vegas. Over de straten van de illustere gokstad was de Mercedes-coureur de concurrentie te snel af met een 1.32.312. Carlos Sainz en grote verrassing Pierre Gasly completeerden de top drie.

De kwalificatie voor de Grand prix van Las Vegas ging om klokslag 07:00 uur Nederlandse tijd van start. Met een buitentemperatuur van 12 graden Celsius en een baantemperatuur van 15 graden Celsius, beloofde het op voorhand al een interessante sessie te worden. Verschillende teams hadden in de vrije trainingen grote moeite met het vinden van grip vanwege de koele omstandigheden. Max Verstappen bleef in de derde en laatste oefensessie steken op de vijfde plaats en liet meerdere keren over de boordradio weten absoluut niet comfortabel in de auto te zitten. Het was dus lastig te voorspellen wie er als snelste boven zou komen drijven.

Q1 - wederom een negatieve hoofdrol voor Pérez

Bij het vrijgeven van de baan voor Q1 dook een groot deel van het veld direct naar buiten. Ook de teams hadden ingecalculeerd dat het wel eens een chaotische sessie kon worden, en dus was het zaak om zo snel mogelijk een tijd op het bord te hebben. Verstappen was met zijn eerste run goed voor een 1.34.353, goed voor de achtste stek. De Red Bull Racing-coureur liet drie tienden liggen in de laatste sector op het lange rechte stuk, en kende daarnaast een groot moment waarbij hij zijn auto nipt uit de muur wist te houden. Halverwege Q1 was het Oscar Piastri bovenaan de tijdenlijst met een 1.33.450, gevolgd door Lando Norris (+0.142) en Charles Leclerc (+0.516). Esteban Ocon, Carlos Sainz, Kevin Magnussen, Nico Hülkenberg en Lance Stroll zaten in de gevarenzone.

Met nog twee minuten op de klok kwam diezelfde Stroll voor het eerst de baan op. De Canadees viel in VT3 stil vanwege een probleem met zijn energy recovery system. Knap werk van het team om de bolide op tijd weer aan de praat te krijgen. Helaas was het slechts een ereronde, Stroll bleef steken op P20. De negatieve uitschieter was echter wederom Sergio Pérez op P16. Bij het vallen van de vlag in Q1 bestond de top vijf uit Russell (1.33.186), Hamilton (1.33.225), Verstappen (1.33.299), Leclerc (1.33.446) en Piastri (1.33.450). Het doek viel voor Pérez, Fernando Alonso, Alexander Albon, Valtteri Bottas en Stroll.

Q2 - opnieuw een flinke klapper voor Franco Colapinto

Ook in de tweede kwalificatiesessie wilden veel rijders zo snel mogelijk een competitieve tijd op het bord zetten. Gekkigheid op de baan bleef opnieuw uit, waarna na de eerste runs Hamilton bovenaan de tijdenlijst stond met een 1.33.136, gevolgd door Piastri (1.33.137), Verstappen (1.33.201), Norris (1.33.262) en Hülkenberg (1.33.273). Ocon, Liam Lawson, Zhou Guanyu, Leclerc en Sainz vormden de onderste vijf. Guanyu reed een indrukwekkende ronde in Q1 en mocht voor het eerst in hele lange tijd door naar de tweede ronde.

Terwijl de laatste seconden van Q2 wegtikten, ging het plotseling goed mis. Colapinto stuurde te vroeg in voor bocht zestien, waarna hij de muur aantikte, zijn linker voorband verloor en op hoge snelheid rechtdoor de muur inschoof. De Argentijn wist op eigen kracht zijn auto uit te klimmen, maar opnieuw is er een Williams volledig afgeschreven. De Britse renstal kampte al met een tekort aan onderdelen, en dus is het zeer de vraag of Colapinto in actie zal komen tijdens de race.

Q2 werd afgevlagd met Hamilton bovenaan de tijdenlijst met een 1.32.567. Carlos Sainz greep P2 met zijn 1.32.711, gevolgd door Russell (1.32.779), Gasly (1.32.879) en Leclerc (1.33.016). Ocon, Magnussen, Guanyu, Colapinto en Lawson wisten geen ticket voor de laatste tien te bemachtigen.

Q3 - Russell pakt pole, Gasly verrast

Het duurde even voordat de derde en laatste kwalificatiesessie van start ging vanwege reparatiewerkzaamheden aan de baan, maar uiteindelijk gingen ook de laatste twaalf minuten van start. Ondertussen was de temperatuur gedaald naar elf graden Celsius, wat het opwarmen van de banden nog verder bemoeilijkte. De temperatuur van het asfalt bedroeg nog slechts veertien graden Celsius. Een extra opwarmronde was dus geen overbodige luxe.

Maar ook met extra meters voor het opwarmen, was het glibberen en glijden voor de coureurs. Bij het vallen van de vlag was het Russell die met een 1.32.312 beslag legde op pole position voor de Grand Prix van Las Vegas. Sainz greep de tweede stek, met Gasly als grote verrassing op P3. De top vijf werd gecompleteerd door Leclerc en Verstappen.

