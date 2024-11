Max Verstappen kwam in de tweede vrije training voor de F1 Grand Prix van Las Vegas niet verder dan de zeventiende positie. Sergio Pérez eindigde zelfs nog twee plaatsen achter de Limburger. Red Bull Racing verklaart het verrassende resultaat.

De eerste twee sessies op het Las Vegas Strip Circuit werden in bijzonder koude omstandigheden verreden. De casinohoofdstad van de wereld ligt dan misschien wel in de Mojavewoestijn, het is bijna december en er wordt in het donker gereden. Het was in VT2 dan ook niet meer dan 10°C. In het eerste halfuur deed iedereen een stint op de mediums, voordat er naar de zachte compound werd gewisseld. Op die rode band kwamen Verstappen en Pérez allebei niet vooruit. Teambaas Christian Horner legt uit wat er gebeurde.

Kou in Las Vegas

"Het ligt aan de banden en de temperatuur", zo begon Horner tegenover F1 TV. "Dat zijn de cruciale elementen. Volgens mij zaten we in de korte run nooit in de goede window met de banden om die te laten werken." De Brit klinkt vervolgens ook niet heel positief over de racepace van de RB20. "In de lange run werkt de auto wel oké. We hebben nog wat andere problemen om op te lossen, maar het lijkt erop dat de anderen daar ook mee te maken hebben. Maar in de korte run kregen we de banden gewoon niet op gang."

Verstappen briljant

Er wordt verwacht dat Verstappen zijn vierde wereldtitel gaat veiligstellen. Als dat niet in Las Vegas lukt, dan wellicht in Qatar. Hoe dan ook, Horner is trots op zijn coureur. "Max is briljant geweest dit jaar. Hij heeft een aantal uitmuntende races verreden, al helemaal tijdens de afgelopen race in Brazilië een paar weken terug. Als team hebben we onze ogen nooit afgenomen van het doel. We hebben een aantal moeilijke momenten gehad. Vooral de zomer was lastig met McLaren en Ferrari, en soms ook Mercedes, die het gat dichtten, maar de laatste races hebben we wat performance teruggevonden."

