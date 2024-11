Jos Verstappen waarschuwt over Max, Schumacher dreigt ex-vrouw met juridische stappen | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

De coureurs en teams zijn na een intensieve triple-header even aan het genieten van twee weekenden welverdiende rust, alvorens we komend weekend van start gaan met opnieuw een triple-header die leidt naar de finish van het seizoen. Hoewel er dus nog even geen actie op de baan te vinden is, gaat de Formule 1-wereld natuurlijk altijd door. Zo waren er nieuwtjes over Jos Verstappen, die nog maar een liet weten dat Max Verstappen er op een gegeven moment klaar mee is als de kalender zo enorm blijft én is er weer gedoe tussen de uit de kast gekomen Ralf Schumacher en zijn ex-vrouw.

Artikel gaat verder onder video

Jos Verstappen waarschuwt over Max: 'Aantal races lopen de spuigaten uit'

De Formule 1-kalender breidt zich steeds verder en verder uit en inmiddels hebben we anno 2024 maar liefst 24 races op de kalender staan. Jos Verstappen waarschuwt nog maar eens: als het zo doorgaat zal de lol bij zoon Max Verstappen uiteindelijk wel gaan verdwijnen. "Ik merk wel dat het aantal races in de Formule 1 een beetje de spuigaten uitloopt bij meerdere coureurs. Zo ook bij Max. Hij is daar altijd erg uitgesproken over geweest", vertelt Jos onder meer. Meer lezen over wat Jos Verstappen allemaal te zeggen heeft? Klik hier.

Sky Sports F1 reageert op video Verstappen: "Iemand heeft hem pijn gedaan"

Max Verstappen heeft als Formule 1-coureur voor het team van Red Bull Racing een druk bestaan, maar toch weet de Nederlander regelmatig tijd te vinden om achter zijn Playstation of simulator te stappen. Zo nam Verstappen een paar dagen terug deel aan een paar potjes Call of Duty, waarbij hij een deel van het nummer Baby don't hurt me' zong. En daar heeft Sky Sports F1 met een knipoog op gereageerd. "Volgens mij heeft iemand hem pijn gedaan", zo leest het in de reacties. Meer lezen over de reactie van Sky Sports? Klik hier.

Verstappen krijgt bijval van Coulthard: "Rit in Brazilië was les voor alle coureurs"

Hoewel Max Verstappen met enige regelmaat de meest briljante dingen op de baan laat zien, krijgt de drievoudig wereldkampioen ook zo nu en dan de nodige kritiek te verwerken. David Coulthard begrijpt daar weinig van en vindt het vreemd dat sommige mensen zijn kunsten niet kunnen waarderen. "Tijdens mijn tijd heb ik behoorlijk wat briljante coureurs mogen observeren. Het verbaast me echter dat, alleen omdat iemand een coureur als persoon niet mag, dat het oordeel over de feiten vertroebelt." Meer lezen over de uitspraken van David Coulthard? Klik hier.

Nieuw hoofdstuk tussen Schumacher en ex-vrouw: 'Ze smeekt hem met rust te laten'

De publieke vete tussen de uit de kast gekomen Ralf Schumacher en ex-vrouw Cora Schumacher leek een tijdje te zijn gaan liggen. Toch is er een nieuw hoofdstuk geboren: Ralf heeft namelijk opnieuw een juridische stap ondernomen om zijn ex de mond te snoeren. Een aantal dagen geleden is er vanuit zijn advocaten een brief op de deurmat gevallen. Cora heeft laten weten alleen gelaten te willen worden om in alle rust te herstellen, waarna ook haar advocaat reageert. Meer lezen over de soap tussen Ralf Schumacher en zijn ex-vrouw? Klik hier.

Pérez vol goede moed in het vliegtuig naar Las Vegas: "Belangrijk dat ik goed presteer"

Sergio Pérez kijkt uit naar het aanstaande raceweekend in Las Vegas. De Mexicaan presteert doorgaans goed op stratencircuits, maar weet ook dat het hoog tijd is om weer een keer goed te presteren. De Formule 1 strijkt deze week neer in de Mojavewoestijn, waar aanstaande zondag de Grand Prix van Las Vegas wordt verreden. De race in de gokstad is een typisch Amerikaans evenement met een torenhoog spektakelgehalte, al was er afgelopen jaar ook genoeg op het debuutweekend aan te merken. Voor Sergio Pérez staat er in ieder geval veel op het spel. Met nog drie races te gaan is het belangrijk voor de Mexicaan om aan Red Bull Racing en de wereld te laten zien wat hij in huis heeft. Meer lezen over Sergio Pérez zijn uitspraken? Klik hier.

