Jack Plooij heeft een nieuw detail onthuld omtrent de geruchten waar Red Bull Racing en Franco Colapinto van Williams de laatste tijd bij betrokken zijn geraakt. De Nederlander stelt dat het team van Max Verstappen aan de bak mag om de Argentijn los te weken.

Dat de toekomst van Sergio Pérez bij Red Bull nog niet zeker is, is niet aan het contract van de Mexicaan te danken. Begin dit jaar en eind vorig jaar waren de geruchten daar omdat het contract van Pérez afliep. Gedurende dit seizoen tekende Pérez een meerjarige contractverlenging bij het team van Verstappen. Sindsdien zijn de prestaties van de Mexicaan echter zeer matig, waardoor de geruchten voor 2025 weer toegenomen zijn. Er lijken drie, maar toch voornamelijk twee concurrenten te zijn. Yuki Tsunoda wordt eigenlijk niet genoemd in de geruchten, waardoor Liam Lawson de enige huidige Red Bull-coureur is die een kandidaat is.

'Red Bull heeft geld over voor Colapinto, maar prijs is al verdubbeld'

De andere kanshebber is Franco Colapinto, die momenteel Logan Sargeant bij Williams vervangt. Williams heeft voor 2025 al twee coureurs en dus geen plek voor Colapinto, waardoor ook de Argentijn al aangaf open te staan voor Red Bull of een ander avontuur. Plooij weet bij het Race Cafe van Ziggo Sport te melden dat Red Bull zeker interesse heeft en er ook al een connectie te maken is. "Er is heel veel geld voor hem geboden. Die rijke man, Carlos Slim, sponsort ook hem." Toch zal Red Bull inmiddels met meer geld moeten komen wil het Colapinto bij Williams losweken. "Maar het bedrag dat ik heb gehoord, is allang weer verdubbeld, want ze willen meer bij Williams. Het gaat nooit lukken om hem daar los te weken."

