Hoewel Lewis Hamilton redelijk aangeslagen het 2022-seizoen begon, nadat hijzelf toch wel van groot onrecht sprak in Abu Dhabi 2021, onthult Toto Wolff in een recent interview dat die emoties eigenlijk wel meevielen.

Voor de Nederlandse Formule 1-fan gebeurde er in de seizoensfinale van 2021 een bijzonder iets. Uit verslagen positie wist Max Verstappen toch zijn eerste wereldtitel te pakken. De safetycar werd namelijk in de slotfase van de Grand Prix van Abu Dhabi ingezet, om de gecrashte Williams van Nicholas Latifi op te ruimen. Daar waar Mercedes ervoor koos om Hamilton op oude banden te laten zitten, koos Red Bull juist voor een gebruikt setje softbanden voor Verstappen. Aangezien de sport niet wilde dat de finale achter de safetycar werd beslist, haalde toenmalig wedstrijdleider Michael Masi de auto's die een ronde achterlagen, tussen de twee titelkandidaten uit. Uiteindelijk wist Verstappen in dat laatste rondje zijn collega uit Groot-Brittannië in te halen en pakte hij zijn eerste kampioenschap, daar waar Hamilton lange tijd uitkeek naar zijn achtste wereldtitel.

'Was slechts de woede van dat moment'

In de weken en maanden daarna ging het alleen maar over de ontknoping in Abu Dhabi, waarbij Mercedes zich toch wel benadeeld voelde. In de High Performance Podcast blikt de teambaas van Mercedes terug op die periode. "Ik was zelf vooral boos, maar niet gedeprimeerd over wat er was gebeurd, alleen gefrustreerd. Vooral boos omdat een individu de achtste titel bij de beste coureur van de wereld kon weghalen door een beslissing. Wel moet je dat in de context plaatsen. Er zijn dictators op deze wereld of bezeten politici die zoveel pijn en verdriet veroorzaken, dat is natuurlijk niet te vergelijken met Lewis die een achtste titel in rook ziet opgaan. Het was slechts de woede van dat moment", zo geeft de teambaas aan.

Wolff: 'Lewis was een aantal dagen erna best oké mee'

In aanloop naar het 2022-seizoen maakte Mercedes, maar ook Hamilton duidelijk dat zij moeite hadden met hoe het allemaal verliep eind 2021. Toch onthult Wolff dat het allemaal niet zo erg was, als het team deed doen lijken. "Lewis en ik praten veel, we sturen elkaar regelmatig berichten. En ik wist dat hij in orde was, omdat hij meteen vertrok. Hij heeft na die race wat tijd in het Caribisch gebied doorgebracht, deed aan sport en kitesurfen. Hij ging naar vrienden daar, en zij zeiden tegen mij dat het goed met hem ging", legt Wolff uit. "Zelfs Lewis wist zijn emoties goed te beheersen. Hij was na een aantal dagen best oké ermee."

