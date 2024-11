Verstappen krijgt opvallend advies: ‘Taakstraf weigeren en FIA-gala boycotten’

Volgens Erik van Haren zou Max Verstappen er goed aan doen om een statement te maken richting de FIA. De F1-journalist van De Telegraaf stelt in zijn column dat de dubbele standaard erg duidelijk is geworden omdat Charles Leclerc voor zijn verspreking slechts een boete heeft gekregen en stelt dat de Limburger de taakstraf moet weigeren.

De afgelopen weken is vooral de FIA het gespreksonderwerp en dat is niet altijd even positief geweest. De stewards stonden onder een vergrootglas voor inconsistent beleid, maar dan ging het ten minste nog over de acties op de baan. Tijdens de persconferentie in Singapore floepte Verstappen er een 'fucked' uit toen hij het over de staat van zijn RB20 had. De FIA heeft als antwoord daarop een taakstraf uitgedeeld aan de Nederlander. Charles Leclerc deed afgelopen week niet veel anders en dacht 'fuck' toen hij een momentje van overstuur had en verklaarde dat op de persconferentie in Mexico. De FIA nam echter een week de tijd om het 'vloeken' van de Monegask te bestraffen, daar waar Verstappen enkele uren na zijn uitspraak kon rekenen op een beslissing van de autobond. Ook de strafmaat verschilt, want daar waar Verstappen een taakstraf heeft gekregen, komt Leclerc weg met een boete.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Dit is de voorlopige startopstelling voor de sprintrace in Brazilië

Objectieve stewards

Van Haren stelt in zijn column dat de afgelopen beslissingen van de FIA bijna lijken op het wegpesten van Verstappen. Daarnaast heeft FIA-steward Johnny Herbert zich afgelopen week laten gelden over de uitgedeelde straffen aan Verstappen. "Dat komt niet bepaald sterk en objectief over, in de wetenschap dat de Brit ook dit weekend in Brazilië weer tot de wedstrijdleiding behoort", schrijft Van Haren.

OOK INTERESSANT: Marko windt er geen doekjes om: "We zijn te langzaam"

Verstappen taakstraf, Leclerc geldboete voor 'vloeken'

Het gedoe rondom het vloeken is voor velen misschien een non-issue, maar de FIA vindt het belangrijk. Daarnaast lijkt er te zijn gemeten met twee maten. "Hij kreeg ‘slechts’ een boete van 10.000 euro boete, waarvan 5000 euro voorwaardelijk, omdat Leclerc antwoord gaf op een inleidende vraag en hij onmiddellijk zijn excuses aanbood na het uitspreken van het beruchte woord van vier letters. De koehandel in de Formule 1 is zodoende in volle gang. Dat Leclerc zijn excuses aanbood, had er logischerwijs puur mee te maken dat hij wist dat Verstappen onlangs een taakstraf kreeg. Hij noemde Verstappens naam er zelfs lachend bij. Als Verstappen destijds in Singapore had geweten dat hij zo’n straf zou krijgen, had hij natuurlijk ook direct ‘sorry’ gezegd."

OOK INTERESSANT: Piastri is bereid om Norris te helpen aan sprintzege in jacht op Verstappen

Reageert Verstappen met weigering taakstraf?

Van Haren vindt het dan ook gepast als Verstappen nu een statement vanuit zijn kant zou maken. "Hij zou er goed aan doen om zijn taakstraf te weigeren en in december, daags na de laatste race in Abu Dhabi, ook niet op te draven in het Afrikaanse Rwanda of all places voor het jaarlijkse FIA-gala", aldus Van Haren.