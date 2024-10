Liam Lawson mag bij Red Bull-zusterteam VCARB het F1-seizoen afmaken op de plaats van Daniel Ricciardo. Toen hij nog langs de kant stond, viel het op dat de tv-regie altijd op hem gefocust was bij een fout van Ricciardo of Sergio Pérez. Lawson kan daar nu wel om lachen.

Lawson heeft zijn terugkeer gemaakt in de Formule 1. Ricciardo kon niet het bewijs leveren een waardige opvolger te zijn van Pérez bij het hoofdteam van de energiedrankfabrikant, en dus was Lawson aan de beurt om te laten zien wat hij kan in de VCARB. Hij mocht vorig jaar al instappen, nadat Ricciardo zijn middenhandsbeentje had gebroken op Zandvoort. Nu staat de druk er echter vol op. Hij deed meteen goede zaken door in de punten te finishen op Circuit of the Americas na als negentiende te zijn gestart door een gridstraf voor een motorwissel. In Mexico beschadigde hij echter zijn voorvleugel en kwam hij als zestiende aan de finish.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Rocco Coronel maakt zich op voor autosportdebuut een week na 14e verjaardag

Proberen niet te lachen

Bij The Red Flags Podcast werd opgemerkt dat Lawson altijd op tv te zien was, wanneer Pérez of Ricciardo het lastig hadden. "Ze richtten dan altijd de camera op mij", reageerde de Nieuw-Zeelander. "Je moet het echt zien. Ik sta daar gewoon, terwijl er iets gebeurt, bijvoorbeeld een van de twee spint, en ik kijk dan in de pitstraat, en ik zie een gast met een camera door de pitstraat sprinten om dat shot te pakken. Het gebeurt elke keer weer. Ik probeer dan zo hard om niet te lachen, niet om wat er is gebeurd, maar omdat ik weet wat ze aan het doen zijn. Ik weet dat de camera eraan komt, en hij probeert ook maar zijn baan niet te verliezen door dat shot te pakken. Het is een situatie waar ik echt van moet lachen. Wanneer je op school zat toen je jonger was, dan was je bezig met een toets en het is superstil, dan probeer je niet te lachen. Zo'n situatie is het. Het gaat niet altijd zo. Het hangt er vanaf wat er is gebeurd. Als ze alleen maar gespind zijn, dan wel", aldus Lawson.

Gerelateerd