Red Bull Racing is achter de schermen druk bezig om haar line-up voor de nabije toekomst rond te krijgen. Max Verstappen is de absolute superster van de Oostenrijkse familie, maar wie gaan de andere stoeltjes vullen? Sergio Pérez stevent af op een exit aan het einde van dit seizoen en Red Bull twijfelt over wie hem moet vervangen.

In theorie rijdt Pérez in 2025 gewoon naast Verstappen. Dat zegt hij zelf ook: 'Ik heb nog een contact volgend jaar'. Maar we weten allemaal - en Dr. Helmut Marko bevestigde het onlangs al - dat een contract in de Formule 1 niets meer is dan een velletje papier met wat inkt als er niet gepresteerd wordt. En dat laatste is er duidelijk aan de hand met Pérez. De Mexicaan weet al tijdenlang geen constant niveau te halen. Sterker nog: er is vaker een duik naar beneden dan dat hij een uitschieter naar boven maakt. Het leek erop dat de 34-jarige coureur al in de zomerstop overboord zou worden gegooid door Red Bull, maar achter de schermen wist iets of iemand dit ternauwernood te voorkomen. Het lijkt echter slechts uitstel van executie te zijn geweest.

Artikel gaat verder onder video

Doek valt spoedig voor Pérez bij Red Bull

Adviseur Marko en teambaas Christian Horner hebben zich ook na de Grand Prix in Austin weer kritisch uitgelaten over Pérez. De Mexicaan presteert ondermaats en brengt tevens het constructeurskampioenschap in serieus gevaar. Het lijkt slechts een kwestie van tijd - waarschijnlijk na dit seizoen - dat Red Bull afscheid neemt van de man uit Guadalajara, die overigens ook al op leeftijd begint te raken. Maar wie moet hem opvolgen? Daniel Ricciardo leek lange tijd in beeld te zijn dit stoeltje op te gaan eisen, maar de Australiër is sinds Singapore überhaupt nergens meer op de grid te vinden. Hij werd vervangen door Liam Lawson. Is de Nieuw-Zeelander dan de eerste kandidaat om naast Verstappen plaats te nemen in 2025?

Red Bull overweegt 2x2 opties richting 2025

Red Bull overweegt momenteel twee opties richting het nieuwe jaar: Lawson en Yuki Tsunoda. Laatstgenoemde lijkt echter niet de favoriet te zijn bij de leiding van het team uit Milton Keynes. Als Lawson er de resterende races in slaagt minimaal een gelijkwaardig niveau te halen, dan is de kans groot dat hij Tsunoda verslaat in de strijd om het stoeltje naast Verstappen, de drievoudig - tegen die tijd misschien wel viervoudig - wereldkampioen. Maar als Lawson, amper gearriveerd bij VCARB, naast Verstappen komt te zitten, wie volgt hem dan weer op bij het juniorenteam? Ook voor dat scenario overweegt Red Bull naar verluidt twee opties.

Colapinto of Hadjar?

Er klinken steeds meer geluiden dat Red Bull bovengemiddelde interesse heeft in het aantrekken van Franco Alejandro Colaptino, de revelatie van Williams. De 21-jarige Argentijn mocht Logan Sargeant vervangen en doet dat tot op heden meer dan uitstekend. Red Bull zou op de achtergrond al voorzichtig in gesprek zijn met het supertalent. Horner en Marko willen echter ook niet zomaar aan het eigen opleidingsprogramma voorbijgaan en kijken daarom ook serieus naar Isack Hadjar. "Hij maakt een sterk pleidooi voor zichzelf voor volgend jaar en daarom hebben we geen haast om de stoeltjes in ons zusterteam al definitief te maken", zo zei Horner kortgeleden over de 20-jarige Fransman, die ook al werd gepromoveerd naar de rol van reservecoureur bij de Oostenrijkse hoofdmacht.

Franco Alejandro Colapinto in dienst van Williams

En dan rest nog het probleem voor 2026

Voor volgend seizoen gaat Red Bull er wel uitkomen. Pérez moet waarschijnlijk zijn koffers pakken en één van de jonge talenten schuift door. Dan heeft Red Bull weer vier relatief jonge coureurs (Verstappen is met 27 jaar de oudste) in de gelederen en lijkt de toekomst veilig. Maar is dat wel zo? Diezelfde Verstappen, de onbetwiste leider van het team, lijkt voor 2026 alle opties open te houden en een vertrek is allerminst uitgesloten. En wat te denken van Tsunoda; als hij geen Red Bull-promotie krijgt op de korte termijn, hoe lang wil hij dan nog blijven zitten waar hij zit? Wat dat betreft heeft Red Bull nog wel een aantal zaken om over na te denken.

Gerelateerd