Anderson: 'Als teamgenoot van Verstappen moet je zo snel mogelijk wegwezen óf...'

Max Verstappen stevent langzaam af op zijn vierde opeenvolgende wereldtitel bij Red Bull Racing. Sinds de Nederlander in 2016 instapte bij de Oostenrijkse renstal heeft hij steeds met gemak afgerekend met zijn teamgenoten. F1-journalist Ben Anderson snapt dan ook wel dat Sergio Pérez zich nu schikt in een onderdanige rol.

Verstappen mocht in 2016 instappen bij Red Bull Racing als vervanger van de teleurstellende Daniil Kvyat. Daar kwam de piepjonge Limburger te rijden naast de meer ervaren Daniel Ricciardo. Het duurde echter niet lang of de Australiër werd overklast en pakte z'n biezen. Vervolgens mocht Pierre Gasly het proberen naast Verstappen, maar hij hield het amper een half jaar vol. Datzelfde gold vervolgens voor Alexander Albon. Pérez is de enige coureur die het nu al langere tijd volhoudt naast Verstappen. Volgens Anderson komt dit omdat Pérez zich uiteindelijk heeft onderworpen aan Verstappen en niet langer tegen hem wil racen.

Teamgenoot Verstappen? Onderwerpen of wegwezen!

"Hij [Verstappen, red.] racet al op deze manier sinds hij begon. Als je in hetzelfde team als hij rijdt, moet je daar óf zo snel mogelijk wegwezen - zoals Carlos Sainz en Daniel Ricciardo op hun eigen manier deden - óf je moet je volledig aan hem onderwerpen, zoals Eddie Irvine dat was voor Schumacher en Sergio Perez nu is voor Verstappen", zo schrijft Anderson bij The Race. Rijd je niet mét maar tégen Verstappen, zoals Norris dit seizoen, dan moet je goed nadenken over hoe je dit aanpakt.

Norris als 'externe rivaal' van Verstappen

"Als je een externe rivaal bent, moet je bedenken hoe je met hem [Verstappen, red.] omgaat als je hem op de baan tegenkomt. Als het je niet zoveel kan schelen of je hem verslaat, of hoe je eruitziet als hij je in elkaar slaat - wat ik de 'Kimi Raikkonen-attitude' zou noemen - dan kun je het van je af laten glijden", aldus Anderson. En dat heeft Norris niet volgens de journalist. De Brit wil ten koste van alles winnen van Verstappen en als dit niet lukt gaat dit in zijn hoofd zitten.

