Geduld wordt op de proef gesteld: 2024 blijkt weer niet het seizoen van Ferrari te zijn

Voor veel mensen zal, wanneer iemand Ferrari zegt, vaak F1 het eerste zijn wat in het hoofd van de mensen opkomt. Toch is het voor het historische team, door veel mensen gezien als het grootste en meest historische team in F1, al een tijdje geleden dat er succes was in F1 en iedereen naar de achterkant van de rode bolide keek.

Terwijl Red Bull Racing en Mercedes de recente geschiedenis en tijdperken domineerden in F1 en McLaren nu die rol op zich lijkt te nemen, is Ferrari elke keer degene die daarachter genoegen moet nemen met een plek als 'best of the rest'. Het zal zo langzamerhand frustrerend zijn voor het Italiaanse team, dat toch een enorme historie heeft in de koningsklasse en veel succes heeft geboekt in F1. Daarvoor moet je echter toch alweer een tijdje terug.

Beginjaren Ferrari in F1

Ferrari is er al sinds de beginjaren van F1 bij, zowel als team als als leverancier van motoren. Succes in F1 was er ook al vrij vroeg. In 1952 en 1953 won Ferrari met Alberto Ascari voor het eerst het kampioenschap bij de coureurs in F1. Het volgende kampioenschap kwam dankzij een andere historische coureur: Juan Manuel Fangio. Hij won in 1956 in een Ferrari het kampioenschap. Twee jaar later, in 1958, werd Mike Hawthorn kampioen met een Ferrari en in 1961 deed Phil Hill dit. Het eerste kampioenschap bij de constructeurs was daar in 1961, waarna het ook in 1964 zou gebeuren. Dit was het seizoen waarin John Surtees kampioen werd in een Ferrari.

Ferrari 1975-1999

Daarna zou het wat betreft kampioenschappen bij de coureurs echter een stuk rustiger worden. Tussen 1964 en 1975 kreeg niemand het voor elkaar om in een Ferrari kampioen te worden bij de coureurs. Daarnaast won Ferrari ook geen kampioenschap bij de constructeurs. Vanaf 1975 werd dit anders, want Niki Lauda (1975 en 1977) zou in een Ferrari twee keer kampioen worden bij de coureurs. Jody Scheckter, werd vervolgens in 1979 wereldkampioen in een Ferrari. Dit was het dan ook echter wel weer tot 2000, waarbij het bij de constructeurs veel beter ging. In 1975, 1976, 1977, 1979, 1982 en 1983 werd Ferrari kampioen bij de constructeurs. Daarna begon echter ook daar de droogte.

Williams en McLaren begonnen zowel bij de coureurs als constructeurs te domineren. Voor Ferrari zat er niet veel meer op dan op de achtergrond van deze twee grootmachten accepteren dat hun tijd later wel weer zou komen. Dit bleek ook het geval.

Ferrari 2000-2008

In 1999 werd Ferrari nog kampioen bij de constructeurs, waarmee het een lange droogte af kon sluiten. Dit bleek tevens het begin te zijn van de volgende succesperiode van het Italiaanse team. In 2000 werd Michael Schumacher voor het eerst kampioen in F1 met een auto van Ferrari. Hij zou dit in 2001, 2002, 2003 en 2004 nog eens doen. Ferrari werd tijdens al deze seizoenen ook kampioen bij de constructeurs.

In 2007 werd Kimi Räikkönen kampioen bij de coureurs in een Ferrari, iets wat later de laatste coureur van Ferrari bleek te zijn die kampioen werd. In 2007 en 2008 werd Ferrari nog kampioen bij de constructeurs, maar ook daar zou het succes stoppen.

2009-heden

Sinds het seizoen 2009 rijdt het team echter steeds achter de feiten aan. Eerst was daar de dominante periode van Sebastian Vettel bij Red Bull Racing, waarna vervolgens vanaf 2014 Lewis Hamilton en Mercedes begonnen te domineren. Vervolgens was het vanaf 2022 weer tijd voor Max Verstappen en Red Bull Racing om de dominantie te pakken en nu lijken Lando Norris en McLaren de snelste auto te hebben. In al die jaren deed Ferrari het prima en was het gewoon een topteam in F1 dat races won, maar kans op een kampioenschap was er niet echt.

Ferrari als leverancier

Daar waar Ferrari als team een paar succesvolle periodes heeft gekend, kan gesteld worden dat dit als leverancier van motoren aan andere teams minder het geval is geweest. Nog nooit won een team dat een motor van Ferrari kreeg - anders dan Ferrari zelf dus - een kampioenschap bij de coureurs of constructeurs.

Het team werkte onder meer samen met Minardi, Red Bull Racing (2006), Toro Rosso (2007-2013 en in 2016) en Force India (2008), terwijl het momenteel motoren levert voor Sauber [in het verleden Alfa Romeo] en Haas. In totaal hebben al deze teams twee pole positions en maar één zege tijdens een race opgeleverd. De zege kwam op naam van Toro Rosso, dat de Grand Prix van Italie van 2008 won met een motor van Ferrari en dat weekend ook pole position pakte. De andere pole position ging naar de Haas van Kevin Magnussen tijdens de 2023 Grand Prix van São Paulo. Een bizar slechte score, wetende dat het team als Ferrari 246 zeges heeft geboekt en zoveel kampioenschappen bij de coureurs en constructeurs heeft gewonnen.

Toekomst Ferrari

Het team zal in 2024 hooguit kunnen gaan voor meer zeges tijdens races, maar een kampioenschap zit er niet in. Die hoop zal in 2025 wel weer bestaan. Naast Charles Leclerc, de huidige kopman van het team, zal ook Lewis Hamilton het team komen versterken. Hamilton is altijd al fan geweest van Ferrari en kon deze kans niet laten liggen. Met dit duo wil Leclerc weer terug gaan keren naar het dominante team dat begin 2000 zoveel indruk maakte en ook in de beginfase van F1 zo dominant was. Of het ook realistisch is, is met McLaren, Red Bull, Mercedes en wellicht in de toekomst ook Aston Martin als concurrent nog maar de vraag.

In 2026 volgen vervolgens weer nieuwe reglementen, die vooral veel impact gaan hebben op de motoren. De vraag is met wat voor motor Ferrari op de proppen gaat komen en of het genoeg gaat zijn om de concurrentie om de titel aan te gaan met de motoren van Mercedes en Red Bull. Aston Martin gaat vanaf dan met Honda samenwerken en zal ook door het Italiaanse team in de gaten gehouden worden. Dat Ferrari ooit weer eens kampioen gaat worden, daar gelooft iedereen in F1 wel in. De vraag is vooral: wanneer?

