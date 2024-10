Liam Lawson mag het Formule 1-seizoen afmaken bij Red Bull-zusterteam VCARB als opvolger van Daniel Ricciardo. Het is bekend geworden met welk startnummer hij dit zal doen.

Ricciardo's carrière bij McLaren kwam na 2022 vroegtijdig ten einde, maar hij kon zich het jaar daarop toch nog nuttig maken in de koningsklasse door terug te keren bij Red Bull, maar dan als reservecoureur. Nyck de Vries viel in 2023 tegen bij het zusterteam en dus hoefde Ricciardo niet lang te wachten om weer achter het stuur te mogen kruipen. Zijn doel was om te laten zien een waardige opvolger te zijn, mocht Red Bull besluiten het contract van Sergio Pérez niet te verlengen. Dan zou hij weer naast Max Verstappen terechtkomen bij het team waar hij van 2014 tot en met 2018 al voor uitkwam. Maar bewijzen een waardige opvolger te zijn, is Ricciardo niet gelukt.

Startnummer 30

Red Bull heeft daarom besloten Lawson in te zetten als de nieuwe teamgenoot van Yuki Tsunoda, een plan waar hoofdadviseur Helmut Marko al maanden voorstander van was. De Nieuw-Zeelander heeft al vijf Grands Prix achter zijn naam staan, aangezien hij vorig jaar moest invallen voor Ricciardo die zijn middenhandsbeentje had gebroken op Zandvoort. Hij reed toen met een tijdelijk startnummer: 40.

Omdat Lawson nu als het ware gepland in plaats van ongepland in de Formule 1 zal rijden, mag hij een zelf uitgekozen startnummer gebruiken. Hij zal uitkomen met nummer 30, zo weet Speedcafe te onthullen. Het is een nummer waarmee Lawson vaak mee heeft geracet in de juniorklasses, beginnend in 2015 met de New Zealand Formula First. Hij nam startnummer 30 mee in de Australische Formule 4, Duitse Formule 4 en de Euroformula Open, waarin hij telkens vice-kampioen werd. De laatste keer dat Lawson met dit nummer uitkwam, was in 2021 in de DTM. Ook toen werd hij tweede in de eindstand na een zeer controversiële seizoensfinale op de Norisring.

De laatste keer dat startnummer 30 in de Formule 1 werd gebruikt was door Jolyon Palmer. De voormalig Renault-coureur reed in 2017 zijn laatste Grand Prix en heeft daarom al langere tijd geen recht meer om het startnummer nog voor zichzelf te claimen.

