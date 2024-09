Het Formule 1-team van Kick Sauber heeft één van de in totaal nog twee beschikbaar stoeltjes voor het seizoen van 2025 in handen. Volgens het Duitse Blick maken twee coureurs kans op het felbegeerde zitje, tenzij Red Bull besluit Liam Lawson te laten gaan.

Kick Sauber kent opnieuw een kleurloos seizoen in de Formule 1. Met een veertiende plaats voor Zhou Guanyu en een zestiende plaats voor Valtteri Bottas behoorden WK-punten opnieuw niet tot de mogelijkheden, waarmee de renstal nog altijd het enige team is met een nul achter haar naam in het constructeurskampioenschap. Het moge duidelijk zijn dat Audi - dat het team vanaf 2026 overneemt - flink wat werk te verzetten heeft als het ergens in de komende jaren mee wil gaan doen in de kop van het Formule 1-veld.

Line-up Kick Sauber 2025

Nico Hülkenberg werd eerder dit seizoen aangekondigd als eerste Audi-coureur. De Duitser voegt zich vanaf 2025 bij Kick Sauber om vervolgens te blijven zitten zodra de transitie gecompleteerd is. Wie zijn teammaat wordt, is nog niet bekend. Guanyu lijkt na drie seizoenen op het hoogste niveau onderweg te zijn naar de uitgang. Bottas heeft naar eigen zeggen goede papieren om zijn zitje te behouden, maar in de Duitse media wordt dit al enige tijd tegengesproken.

Twee kanshebbers

Volgenszijn er namelijk twee kanshebbers: Franco Colapinto en Gabriel Bortoleto. Colapinto zit sinds Monza in een auto van Williams als vervanger van de ontslagen Logan Sargeant en maakt grote indruk. Zo werd de 21-jarige Argentijn achtste in de Grand Prix van Azerbeidzjan, waarmee hij vier punten voor het team scoorde. De negentienjarige Bortoleto is sinds afgelopen weekend de nieuwe leider in het Formule 2-kampioenschap en zou ook de interesse van Audi hebben gewekt. Dit alles gaat volgens de Duitse site echter niet door als Red Bull besluit dat Liam Lawson de familie mag verlaten, al lijkt het vrij zeker dat de Nieuw-Zeelander vanaf volgend jaar in een van de vier auto's onder de Red Bull-vlag zal zitten.