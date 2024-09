Het is nog steeds niet bekend wie gaat plaatsnemen in het tweede stoeltje van het Sauber F1-team naast de al bevestigde Nico Hülkenberg. Mattia Binotto heeft nu wel twee verrassende kandidaten genoemd voor 2025. Moet Valtteri Bottas vrezen voor zijn toekomst in de koningsklasse?

Sauber is het enige puntloze team in de Formule 1 dit seizoen. Zhou Guanyu ligt voor de ontslagen Logan Sargeant en diens vervanger Franco Colapinto in het kampioenschap dankzij de elfde positie in de seizoensopener in Bahrein. Bottas staat helemaal onderaan met P13 als beste resultaat in Monaco en Canada. De Zwitserse renstal hoopt weer in het middenveld competitief te kunnen zijn, of zelfs bij de koplopers te zitten, wanneer Audi haar intrede maakt in 2026. Hülkenberg werd afgelopen april door de Duitse autogigant aangekondigd als coureur voor volgend jaar. Zhou lijkt afscheid te moeten nemen. Of Bottas mag blijven bij Sauber, is ook nog maar de vraag. Er liggen namelijk twee jonge coureurs op de loer.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Leclerc hoopt in Singapore voor derde overwinning in 2024 te kunnen vechten

Alonso in gesprek met Audi

Een van die jongelingen is Gabriel Bortoleto. Zijn manager is niemand minder dan Fernando Alonso. De tweevoudig wereldkampioen zou in gesprek zijn gegaan met Audi om te kijken of er plek is voor Bortoleto. "Gabriel is een uitzonderlijk talent en hij is er klaar voor om grote uitdagingen aan te gaan, en de Formule 1 is de volgende stap voor Gabriel", vertelde Alonso tegenover Band, geciteerd door de Braziliaanse tak van Motorsport.com. "Hij doet het erg goed in de Formule 2, maar je moet op het juiste moment de Formule 1 bereiken - niet te vroeg en niet te laat. Hij is een coureur waar de teams op letten, de coureurs evenals de teams respecteren hem, en de teams vragen naar hem, niet alleen Audi."

OOK INTERESSANT: Aston Martin gaat in op Newey-geruchten: "We zijn al jaren in gesprek"

Naast Bortoleto ook Pourchaire

Binotto, de nieuwe Chief Operating Officer (COO) en Chief Technical Officer (CTO) van Audi, werd vervolgens tijdens de Grand Prix van Italië gespot met Bortoleto, nadat de Paulistano van P22 naar P1 was gereden om de FIA Formule 2-race te winnen. "Hij doet het erg goed in de Formule 2 en hij heeft laten zien een geweldig talent te zijn", vertelde Binotto tegenover de aanwezige media in Monza. "We kijken zeker naar wat hij doet op dezelfde manier dat we ook naar anderen kijken, want hij is niet de enige naam waar we op letten." Ook Théo Pourchaire is nog een kanshebber. De Sauber-junior is de regerend F2-kampioen, maar hij kon geen F1-zitje vinden voor dit jaar. Naast zijn taken als derde rijder nam de Fransman deel aan een aantal IndyCar-races voor McLaren. "Théo is momenteel onze reservecoureur en hoort dus al bij onze familie. Er is geen twijfel over mogelijk dat hij ook op ons lijstje staat", aldus Binotto.

Gerelateerd