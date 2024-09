De F1 Grand Prix van Italië zit erop en dat betekent dat de stewards hun oordeel vellen over de verschillende incidenten. Voor één coureur is dat in het bijzonder pijnlijk: Kevin Magnussen. De Haas-coureur zal waarschijnlijk de volgende race moeten missen.

Charles Leclerc was de grote verrassing op Monza door dankzij een één-stopper te winnen. Oscar Piastri moest genoegen nemen met P2 voor teamgenoot Lando Norris. Ondertussen kwam Max Verstappen niet verder dan de zesde positie. Achter de Ferrari's, McLarens, Mercedessen, Red Bulls en de Williams van Alexander Albon, reed Magnussen qua snelheid een prima race. De Deen begon als dertiende en kwam uiteindelijk als tiende aan de finish. Onderweg kwam hij wel Pierre Gasly tegen in de Variante della Roggia en moest dat bekopen met een tijdstraf van 10 seconden.

Schorsing aan de broek

Magnussen remde net iets te laat voor de tweede chicane en raakte Gasly bij het insturen. De Alpine liep verder geen schade op, maar moest de bocht wel afsnijden. De wedstrijdleiding besloot om Magnussen een tijdstraf van 10 seconden te geven, maar hij kwam dus desondanks in de punten terecht.

Net na de finish van de Grand Prix van Italië werd bekendgemaakt dat de Haas-coureur 2 strafpunten heeft gekregen voor het incident. Daarmee komt de teller op 12 strafpunten op zijn superlicentie binnen een periode van 12 maanden, nadat hij al Albon had geraakt in Saoedi-Arabië, Yuki Tsunoda in China en Logan Sargeant in Miami. Magnussen kreeg ook strafpunten voor het meermaals de baan verlaten in diezelfde laatstgenoemde race.

Bij 12 strafpunten binnen 12 maanden krijgt een coureur een schorsing van één Grand Prix aan zijn broek. De FIA zal deze schorsing nog officieel moeten bevestigen, maar het lijkt erop dat Magnussen de volgende wedstrijd in Azerbeidzjan zal moeten missen.

