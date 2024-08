Toto Wolff heeft toegegeven een tijdje een slechte relatie te hebben gehad met Max Verstappen. De teambaas van Mercedes heeft er spijt van Jos, de vader van Max, niet te hebben gebeld na de crash met Lewis Hamilton op Silverstone in 2021. Wolff ging er in aanloop naar de F1 Dutch Grand Prix diep op in.

We zijn het al een aantal jaren gewend dat Verstappen met een grote voorsprong het rijderskampioenschap leidt. In 2022 won hij 15 van de 22 Grands Prix en stelde hij de titel vier races voor het einde van het seizoen veilig. De Nederlander won in 2023 alle wedstrijden op drie na en scoorde meer dan twee keer zoveel punten dan de nummer twee in de eindstand, teamgenoot Sergio Pérez. Ondanks dat Mercedes en McLaren dit jaar het gat naar Red Bull hebben gedicht, heeft Verstappen nog steeds een voorsprong van 78 punten op Lando Norris. In 2021 was het echter niet vanzelfsprekend dat Verstappen domineerde. Hij was verwikkeld in een spectaculair gevecht met Lewis Hamilton, knokkend voor zijn eerste titel. Ze crashten meerdere keren tegen elkaar aan, zo ook tijdens de Britse Grand Prix. Verstappen ging hard de muur in met 51G, terwijl Hamilton na een rode vlag zijn thuisrace won. De eerstgenoemde leek aanvankelijk oké te zijn, maar onthulde eerder dit jaar de rest van 2021 last te hebben gehad van slecht zicht, wat kan duiden op een hersenschudding.

Fout gemaakt op Silverstone

"We hebben een periode een slechte relatie gehad en dat is begonnen in Silverstone in 2021," vertelde Wolff tegenover het Algemeen Dagblad. "Dat seizoen heeft zijn tol geëist. Het was zo intens en we voelden allemaal dat er dingen niet goed zaten onderling. Waar het echt fout is gegaan, is in Silverstone, waar ik een fout heb gemaakt. Ik heb Jos niet gebeld op de dag van het incident en dat had ik wel moeten doen."

Tunnelvisie

"Ik deed dat niet, omdat we zelf ook boos waren over de hele situatie en omdat [Red Bull-hoofdengineer] Paul Monaghan in de pitlane vertelde dat het goed ging met Max," vervolgde de Oostenrijker. "Ik heb die informatie vertrouwd en heb Jos niet gebeld om te checken hoe het met Max ging, wat ik normaal gesproken altijd gedaan zou hebben. Ik heb zelf een kind dat aan karten doet, dus ik weet hoe je je op zulke momenten voelt als vader. Dat ben ik die dag uit het oog verloren. Een jaar lang heeft het niet goed gezeten tussen ons. De voor ons rampzalige race in Abu Dhabi was beladen. Maar onze relatie is nu weer goed. In 2022 heb ik in Singapore een gesprek gehad met Jos. We zijn transparant geweest over de fouten die we van beide kanten hebben gemaakt. Deze sport vergt dusdanig veel van je, dat je soms met een tunnelvisie naar gebeurtenissen kijkt. Dat is in 2021 gebeurd en dat was niet goed."

Klap op de neus

De Mercedes-teambaas verwacht niet zo'n controversiële strijd als in 2021, nu zijn renstal weer de snelheid heeft te pakken om Red Bull te kunnen verslaan. "Het lijkt me niet dat dat een probleem wordt, want onze rivaliteit is altijd een gezonde geweest," aldus Wolff. "Het is net als bij rugby. In het veld geef je de ander soms een klap op zijn neus, maar na afloop duik je samen de kroeg in. Zo is onze relatie altijd geweest. We zijn concurrenten, willen elkaar heel graag verslaan. Dat zal soms voor lastige situaties zorgen, maar dat is prima."

