NASCAR-ster richt pijlen op Verstappen, Waché legt pijnpunt RB20 uit | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

NASCAR-ster Kyle Larson heeft de aanval geopend op Max Verstappen en stelt dat hij een all-round betere coureur dan de drievoudig wereldkampioen is. Flavio Briatore doet een boekje open over de toekomst van Fernando Alonso in de Formule 1 en Pierre Waché legt uit wat het te kleine werkvenster van de RB20 nu precies betekent. Dit is de GPFans Recap van donderdag 15 augustus.

Artikel gaat verder onder video

Priestley ziet reden Ferrari voor laten klappen Newey-deal: "Twintig engineers aannemen"

Adrian Newey lijkt steeds dichterbij een overstap naar het team van Aston Martin te komen en daarmee lijken concurrerende teams, zoals Ferrari, achter het net te gaan vissen. Marc Priestley denkt te weten waarom de Italiaanse formatie besloten heeft de stekker eruit te trekken. Lezen waarom Priestley vermoedt dat Ferrari uiteindelijk de onderhandeling stop heeft gezet? Klik hier!

Amerikaanse NASCAR-ster Larson: 'Ik ben een betere all-round coureur dan Verstappen'

Max Verstappen wordt over het algemeen op dit moment gezien als de beste coureur ter wereld, al lijkt niet iedereen het daar helemaal mee eens te zijn. Kyle Larson, één van de meest succesvolle NASCAR-coureurs aller tijden, is stellig en denkt dat hij over het algemeen een betere coureur is dan de Nederlander. De uitleg van Larson lezen? Klik hier!

Waché legt pijnpunt van te klein werkvenster RB20 uit: "Lastig om dat om te draaien"

Red Bull-teambaas Christian Horner verklaarde eerder al dat het grote probleem van de RB20 het te kleine werkvenster is. Technisch directeur Pierre Waché kan dat in gesprek met Auto Motor und Sport beamen en wijst vooral naar de trend om dat te keren, zoiets is in zijn ogen namelijk erg lastig in het grondeffect-tijdperk. De verklaring van Waché lezen? Klik hier!

Briatore over moment van pensioen Alonso: "Als je het me nu vraagt"

Flavio Briatore, voormalig Formule 1-teambaas in en momenteel adviseur van Alpine, zegt dat hij denkt dat Fernando Alonso na 2026 gaat stoppen. Alonso, tweevoudig wereldkampioen, is bezig aan zijn 21e seizoen en zou dan dus in totaal 23 seizoenen in Formule 1 rijden. Lezen waarom de manager van Alonso naar de een mogelijk pensioen van de Spanjaard wijst? Klik hier!

Priestley ziet Verstappen samen met Newey bij Aston Martin wel zitten: "Dream team"

Voormalig McLaren-monteur, maar tegenwoordig Formule 1-journalist Marc Priestley heeft de geruchten over de interesse van Aston Martin in Max Verstappen ook meegekregen. De Brit vindt het een nogal onwaarschijnlijke overstap, maar stelt dat als dit samen met het aantrekken van Adrian Newey lukt, dan heeft Aston Martin haar gewenste 'dream team' binnen. De uitleg van Priestley lezen over het ‘dream team’ van Aston Martin? Klik hier!

