Alonso pakt podiumplaats in Bahrein: "Volgend jaar minder windtunneltijd"

Zondag 5 maart 2023 17:49 - Laatste update: 17:50

Fernando Alonso heeft het Formule 1-seizoen van 2023 afgetrapt met een podiumplaats namens Aston Martin. De tweevoudig wereldkampioen kwam in Bahrein als derde over de streep.

Alle ogen waren vandaag gericht op Alonso en het team van Aston Martin. De Britse formatie maakte indruk op de vrijdag en zaterdag qua zowel kwalificatiesnelheid als race pace, waardoor de verwachtingen hooggespannen waren. De 41-jarige coureur kwam echter niet goed weg bij de start en verloor vanaf P5 nog voor de eerste bocht twee posities aan George Russell en Lewis Hamilton. Hierdoor verschoof de focus voor Alonso van jacht maken op het podium, naar schadeherstel.

Derde plaats Alonso in Bahrein

De race pace van de Aston Martin bleek echter al snel beter dan die van de Mercedes, waardoor Alonso de Zilverpijlen relatief eenvoudig weer wist te passeren in een later stadium van de race. Charles Leclerc zag zijn Ferrari stilvallen vanaf P3, waardoor de routinier doorschoof naar de vierde plaats. In de slotfase moest ook Carlos Sainz eraan geloven. De 28-jarige coureur kon geen vuist maken tegen zijn landgenoot en zag daarmee een plek bij de eerste drie in rook opgaan. Aston Martin-teammaat Lance Stroll kwam als zesde over de streep. Een indrukwekkende prestatie gezien de polsblessure van de Canadees.

Geweldig resultaat

"Ten eerste mijn felicitaties aan Lance. Hij is net geopereerd en nu vecht hij met iedereen. Dit is fantastisch voor het team. Het is geweldig om na de eerste race op het podium te staan en om te zien wat Aston Martin de afgelopen winter heeft gedaan. Ik had graag na de start voor ze [de auto van Mercedes, red] willen zitten, maar ik kwam niet goed weg dus ik moest op de baan aan ze voorbij. Ik kreeg er meer adrenaline van, dus we hebben ervan genoten. Volgend jaar krijgen we minder tijd in de windtunnel", sluit hij met een knipoog af.

