Sergio Pérez lijkt maar niet uit het dalletje te klimmen bij Red Bull Racing. De Mexicaan gleed in Silverstone van de baan en bleef staan in het grind. Meer dan een P19 zat er daardoor niet in, in een periode dat de druk steeds verder lijkt te worden opgevoerd.

Hoewel Pérez onlangs een krabbel onder zijn contractverlenging bij Red Bull Racing heeft gezet, lijkt zijn positie bij het team allerminst zeker. Zo wordt Liam Lawson deze week getest in een RB20 tijdens een filmdag. Hoewel Christian Horner dat bij Viaplay nog als een geplande testdag omschreef, heeft Daniel Ricciardo afgelopen jaar laten zien hoe belangrijk deze testdag kan zijn. De Australiër nam namelijk het zitje van Nyck de Vries over na de filmdag.

Artikel gaat verder onder video

Overvallen door omstandigheden

'Checo' heeft dan ook behoefte aan een goed resultaat, maar dat kwam er niet op zaterdag. "Ja, vandaag zijn we echt overvallen door de omstandigheden. Ik was de banden aan het opwarmen in bocht negen en het was vrij nat. Toen ik terugschakelde, blokkeerde de achterkant. Daardoor ging ik van de baan. Ik probeerde de auto nog te stoppen, maar die zat helemaal in het water. Toen verloor ik de wagen, ging ik door het grind en daarmee was het afgelopen helaas", zo omschrijft Pérez zijn schuiver bij Sky Sports F1.

Schadebeperking

Pérez is de afgelopen vijf wedstrijden niet hoger gefinisht dan de zevende plek en vindt vooral dat hij Red Bull Racing teleurstelt: "Het doet pijn om je team in de steek te laten op deze manier. Het doet vooral pijn omdat het weekend tot nu toe best sterk was. We hebben helaas de snelheid niet kunnen laten zien." Wat betreft de kansen in de race, hoopt 'Checo' op een safety car: "Hopelijk kan ik snel door het veld snijden. Een safety car of iets kan ons terugbrengen in de race. Het zal vooral gaan om schadebeperking en om wat punten te pakken."

Gerelateerd