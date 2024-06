Dit is de definitieve startopstelling van de Grand Prix van Oostenrijk

Om klokslag 15:00 uur gaan de startlichten uit voor de grote prijs van Oostenrijk op de Red Bull Ring. De FIA heeft zojuist de startopstelling gefinaliseerd en er zijn hier en daar een aantal wijzigingen vergeleken met de uitslag van de kwalificatie.

Max Verstappen moest zich na afloop van de kwalificatie nog even melden voor 'onnodig' te langzaam rijden, maar uiteindelijk zagen de stewards niemand die gehinderd werd en dus blijft de Limburger op pole position staan. Lando Norris vertrekt zondagmiddag naast Verstappen op de eerste startrij. Daarachter vinden we George Russell terug, die een plekje opschoof, omdat het rondje van Oscar Piastri werd geschrapt. Carlos Sainz vinden we daardoor terug op P4 en Lewis Hamilton vertrekt zondag vanaf de vijfde stek. Charles Leclerc vangt de race aan vanaf P6 en daarachter vinden we Piastri terug, die uiteindelijk genoegen moet nemen met een zevende startpositie. Sergio Pérez gaf maar liefst iets meer dan acht tienden toe op de tijd van polesitter Verstappen en vinden we terug op P8. Daarachter staat Nico Hülkenberg en Esteban Ocon vertrekt van de tiende positie.

Artikel gaat verder onder video

Middenveld

Daniel Ricciardo was weer eens de snelste VCARB en de Australiër is terug te vinden op P11. Daarachter staat Kevin Magnussen. Pierre Gasly vertrekt vanaf P13 en met de huidige snelheid van de Alpine, zitten we misschien nog wel punten in. Yuki Tsunoda vangt de wedstrijd aan vanaf P14. Fernando Alonso is de beste Aston Martin, maar vindt zichzelf wel terug op een teleurstellende P15, voor de neus van Alexander Albon. Lance Stroll gaat de wedstrijd beginnen vanaf P17 en daarachter staat tienvoudig racewinnaar Valtteri Bottas. Logan Sargeant staat op het laatste plekje op de startgrid, want Zhou Guanyu maakt een start vanuit de pitstraat.

Dit is de definitieve startopstelling voor de Grand Prix van Oostenrijk🇦🇹 #f1 #AUSTRIANGP pic.twitter.com/kBuvJCJGHo — GPFans NL (@GPFansNL) June 30, 2024

