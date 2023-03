Remy Ramjiawan

Voor tweevoudig kampioen Fernando Alonso zal het 2023-seizoen zijn twintigste in de Formule 1 zijn. De Spanjaard heeft nog altijd hetzelfde spannende, maar fijne gevoel in aanloop naar het nieuwe seizoen. Dit jaar zal hij racen in de kleuren van Aston Martin en met de ambitie zit het wel goed.

Alonso zorgde met de overstap naar Aston Martin voor heel wat gefronste wenkbrauwen. De Spanjaard was vorig jaar nog onderdeel van Alpine, het team dat uiteindelijk de vierde plek in het klassement wist te pakken. De overstap naar Aston Martin lijkt op achteruitgang, maar zakenman Lawrence Stroll heeft aardig wat centjes in het Formule 1-project zitten. Een nieuwe faciliteit is opgebouwd en later dit jaar hoopt het team dat de windtunnel ook af is. Het is allemaal bedoeld om uiteindelijk een gooi naar de titel te gaan doen, maar voorlopig zal Alonso zich moeten richten op het 2023-seizoen.

'Voel me nog niet 100 procent klaar'

"Het gevoel naar een nieuw seizoen toe is altijd hetzelfde. We hadden dit jaar slechts drie testdagen en als je van een ander team komt, dan lijkt dat toch wat weinig tijd te zijn. Je voelt je dan niet helemaal 100 procent klaar voor het nieuwe seizoen en hebt iets meer tijd nodig om helemaal te wennen aan het team. Maar dat is natuurlijk hetzelfde voor iedereen, dus ik kan niet wachten om te beginnen", zo opent Alonso bij de persconferentie.

Kansen in Bahrein

De Britse pers wijst vooral naar een sterk Aston Martin in 2023, maar Alonso weet nog niet waar het team staat ten opzichte van de concurrentie. "Je weet nooit welke stappen de rest maken. Je concentreert je tijdens de testdagen op je eigen programma. Laten we na Australië eens kijken, dan hebben we drie hele verschillende circuits gehad en dan weten we meer", zo legt hij uit.

De aankondiging dat Alonso voor Aston Martin zou gaan rijden kwam als donderslag bij heldere hemel en ook Alpine was verrast. "Hier heb ik hele talentvolle mensen gezien en mensen die echt willen winnen en willen slagen in de nabije toekomst. Dat was een erg fijne verrassing", aldus de 41-jarige Spanjaard.

