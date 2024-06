Eén van de meest opvallende momenten tijdens de Grand Prix van Canada kwam op naam van Alex Albon, die Daniel Ricciardo met een weergaloze inhaalactie te grazen nam vlak voor de laatste bocht. De Australiër kan er minder om lachen en reageert - met een knipoog - op een post van de Britse Thai.

De Grand Prix van Canada werd voor Ricciardo een weekend waar hij al even naar op zoek was. Na een teleurstellend eerste gedeelte van het seizoen, hunkerde de Honey Badger naar een goed resultaat. Hij imponeerde tijdens de kwalificatie op zaterdag door zich als vijfde te posteren en in de race kwam hij uiteindelijk als achtste over de streep in Montreal. Gedurende de rit moest hij echter wel een fenomenale inhaalactie van Albon incasseren. De Williams-coureur nam met een fantastische manoeuvre, misschien wel dé inhaalactie van het jaar, zowel Ricciardo als Kevin Magnussen te grazen.

Dolletje op Instagram

Na afloop van de race op het Circuit Gilles Villeneuve besloot Albon - gekleed in merchandise van Ricciardo om naar zijn telefoon te grijpen en de Australiër voor het lapje te houden: "Een dubbele inhaalactie én gratis hoodie? Bedankt @danielricciardo (voor beiden)", grapt de voormalig Red Bull-coureur op Instagram naar Racing Bulls-rijder. Ricciardo reageert en hoopt dat dezelfde situatie niet nogmaals voor gaat komen: "Geen probleem, maatje. Het kledingstuk. Wat betreft de inhaalactie: haal nog eens zo'n stunt uit en ik ben klaar met jou", zo reageert hij met een knipoog.

