Esteban Ocon liep na de F1 Grand Prix van Monaco kans geschorst te worden. James Vowles besloot de Alpine-coureur een hart onder de riem te steken. De teambaas van Williams belde hem op om hem gerust te stellen.

Tijdens de spectaculaire openingsronde in de race in Monte Carlo vloog Ocon door de lucht in Portier na over het wiel van teamgenoot Pierre Gasly te zijn gereden. Ocon schakelde zichzelf uit, aangezien zijn ophanging afbrak toen de A524-bolide terug op het asfalt klapte, en had de race van Gasly in gevaar gebracht. Alpine-teambaas Bruno Famin was woest en had zijn mening over de coureur uit Normandië meteen klaarliggen bij Canal+: "Estebans aanval was volledig over de schreef. Het is precies wat we niet wilden zien en er zullen consequenties komen". Er werd serieus overwogen om Ocon te schorsen en Jack Doohan in te zetten, maar de juridische afdeling van Alpine adviseerde om dat niet te doen, bang dat Ocon met een deurwaarder zou komen in Canada.

Hard aangepakt

"Ik ken Esteban ondertussen al een jaar of tien, ik heb met hem gewerkt," begon Vowles bij Canal+ op de zaterdag voor de Grand Prix van Canada. Hij was van 2010 tot en met 2022 de hoofdstrateeg van Mercedes, terwijl Ocon een Mercedes-juniorrijder is. "Ik belde hem na Monaco. Ik vind dat de wereld hem wel erg hard heeft aangepakt. Esteban is heel erg snel, op hetzelfde niveau als Alonso, iemand die al heel snel is. Ze waren identiek in kwalificaties. Dat is belangrijk, want dat betekent dat hij een plekje verdient in de Formule 1. Het klopt dat hij vaak dichtbij zijn teamgenoot zit, en er was ongetwijfeld contact."

Gerustgesteld

"Maar ik heb een heel eerlijk gesprek met hem gehad waarin ik tegen hem zei: 'Van jouw kant moet je je teamgenoot behandelen alsof je hem nooit mag aanraken. Dat is hoe je te werk moet gaan'," vervolgde de teambaas in Montreal. "Maar ik heb hem ook gerustgesteld dat hij snel is, echt heel snel. En dat is het moeilijkste aan een coureur zijn. Dus, hij verdient een plekje in de Formule 1, en ik hoop voor hem dat het goed uitpakt in de toekomst."

