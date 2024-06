Helmut Marko heeft onthuld wie hij de getalenteerdste coureur vindt die geen Formule 1-wereldkampioenschap heeft gewonnen. Volgens de Red Bull-hoofdadviseur is dat Juan Pablo Montoya. Marko verklaart een reden voor het missen van een wereldtitel met een bijzonder verhaal.

Montoya werd in de zomer van 1975 geboren in de Colombiaanse hoofdstad Bogotá en begon al vroeg met karten in zijn thuisland en in Mexico, voordat hij halverwege de jaren 90 de overstap maakte naar Europa. In 1997 kwam JPM terecht bij RSM Marko, het team van Helmut, in de Internationale Formule 3000 waar hij direct tweede in de eindstand werd. Een jaar later sleepte hij het kampioenschap binnen met Super Nova Racing. Hij keerde terug naar Amerika, om precies te zijn de Verenigde Staten, om deel te nemen aan de toen zeer populaire CART, de rivaal van de IndyCar Series. Montoya werd meteen kampioen in 1999. Vanaf 2001 nam hij deel aan de Formule 1 voor Williams en was een titelkandidaat in 2003. Hij beëindigde zijn carrière halverwege 2006 bij McLaren. Montoya won vervolgens nog in NASCAR, IMSA en IndyCar.

Alleen maar hamburgers

"Montoya, absoluut Montoya," antwoordde Marko op de vraag van Formel1.de wie hij de getalenteerdste coureur zonder wereldtitel vindt. "Montoya was een geval apart. Hij kwam naar Graz en op de tweede dag vertelde hij me welke McDonald's de beste was. Ik wist niet eens dat er drie waren in Graz. Hij was ongelofelijk snel, maar gooide het kampioenschap weg door rijdersfouten en een gebrek aan fitheid. Hij wilde helemaal niets, alleen zijn burgers. Daarom nodigde ik hem uit en gaf ik hem alleen salade. Hij had destijds ook niet veel geld, hij had honger en omdat hij helemaal geen fitnesswerk deed, liet ik hem van zijn woonplaats naar mijn kantoor lopen. Dat deed hem goed en de volgende race ging veel beter."

Enorm koppig

"Het zijn jonge en soms heel koppige mensen, terwijl je ze alleen wil helpen," vervolgde hij over zijn juniorrijders. Montoya was echter extreem in zijn koppigheid. "Hij was echter zo enorm koppig. Hij was een van de lastigste gevallen, maar zijn snelheid was ongelofelijk. Hij was op het stratencircuit [van Helsinki in 1997] een seconde, soms anderhalve seconde sneller dan de rest. Maar vervolgens zette hij de auto in de muur en moest zijn ophanging tijdens de race vervangen worden. Daarna reed hij wederom snelste ronden in een auto die redelijk krom stond. Er zijn ongelofelijk veel Montoya-verhalen."

