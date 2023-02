Remy Ramjiawan

Nyck de Vries is in eerste maanden bij AlphaTauri er met de bezem doorheen gegaan. De Nederlander heeft veel ervaring buiten de Formule 1 en sinds zijn aanstelling bij AlphaTauri heeft De Vries van zich laten horen over de ontwikkeling. Teambaas Franz Tost is blij met het geklaag van de oud-Formule E-kampioen, want hij ziet het als een wake-up call.

AlphaTauri wist vorig jaar geen goed figuur te slaan. Het zusterteam van Red Bull Racing wist niet verder te komen dan de negende plek in het constructeurskampioenschap en dat is voor de renstal toch wel een domper. Met De Vries aan boord wil het team de weg omhoog gaan inzetten en dat betekent dat de Nederlander van zich laat horen.

Klagende Nyck de Vries

Bij Motorsport-Magazin.com gaat Tost in op de nieuwe Nederlandse aanwinst: "Gelukkig klaagde hij veel over de auto, want dat was een wake-up call voor de engineers." Het geklaag is overigens niet iets negatiefs voor de teambaas, hij kan er wel van genieten. "Hij gaf ons een lange to-do lijst. Dat beviel me wel", zo legt Tost uit. De engineers voelden zich echter wel in hun eer aangetast, maar Tost wees als antwoord daarop naar de ranglijst van vorig jaar. "De engineers wilden betogen dat onze oplossingen goed waren. Ik heb ze altijd gezegd: kijk waar we staan in het constructeursklassement", aldus Tost.

De Vries is geen rookie

Ondanks dat de Nederlander in 2023 voor het eerst een heel seizoen Formule 1 gaat rijden, beschouwt de teambaas hem niet als een rookie. "Hij moet zich geen groentje voelen. Nyck is zeer ervaren. Hij heeft in elke categorie gewonnen. Hij is een grote overwinning voor ons. Hij reed drie seizoenen in de Formule E, waar hij ook een titel won", aldus Tost die blij is met de coureur.