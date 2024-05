De FIA heeft na de tweede vrije training in Imola diverse coureurs op het matje geroepen voor verschillende incidenten. Zo waren er tijdens de tweede oefensessie al wat klachten over het vele verkeer op de baan en diverse coureurs kon niet voorkomen dat zij een collega ophielden.

Ferrari lijkt met de SF-24 een duidelijke stap voorwaarts te hebben gezet. Zo was Charles Leclerc niet alleen tijdens de eerste vrij training de snelste, dat was hij ook in VT2. Voor regerend wereldkampioen Max Verstappen was het vooral een rommelige dag. Zo kwam hij tijdens de eerste sessie niet verder dan P5 en in VT2 moest hij het doen met een zevende plek. De balans is duidelijk nog niet waar Verstappen het wil hebben en zaterdag om 12:30 uur krijgt de Nederlander en zijn collega's nog één uur de tijd om het voor elkaar te krijgen.

FIA gaat aan de slag met overtredingen

Drie coureurs moeten zich na de tweede vrije training melden bij de stewards. Zo wordt Yuki Tsunoda verweten dat hij op de verkeerde plek zijn proefstart heeft uitgevoerd. Leclerc zou vooral Pérez in de weg hebben gezeten en de Mexicaanse Red Bull-coureur zat vervolgens weer Leclerc in de weg.

De FIA roept Tsunoda, Pérez en Leclerc op het matje na VT2🇮🇹 #f1 #imolaGP pic.twitter.com/83tK6PEGjY — GPFans NL (@GPFansNL) May 17, 2024

