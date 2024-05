Vier coureurs hebben hun team de volledige motor zien vervangen voorafgaand aan het raceweekend in Imola, waar zondag de F1 Grand Prix van Emilia-Romagna gehouden wordt. Er waren echter nog meer veranderingen.

De volledige motor van Charles Leclerc, Logan Sargeant, Kevin Magnussen en Nico Hulkenberg is vervangen. Dit betekent dat de verbrandingsmotor, Turbo Charger, MGU-H en MGU-K bij de vier coureurs zijn vervangen. Voor Leclerc is dit de derde motor van 2024, voor de rest pas de tweede. Verder hebben Magnussen, Hulkenberg, Leclerc, Sargeant samen met Esteban Ocon ook een nieuwe Exhaust System gekregen. Max Verstappen, Sergio Perez, Daniel Ricciardo en Tsunoda zagen verder hun Control Electronics voor het eerst in 2024 vervangen worden, terwijl Ricciardo en Tsunoda ook bij de Energy Store voor het eerst dit seizoen aan de beurt waren. Al deze aanpassingen zijn volgens de regels. Geen gridstraffen dus.

Twee versnellingsbakken zijn verwisseld in Imola

Ook op het gebied van de versnellingsbakken zijn er wisselingen geweest. Logan Sargeant is het weekend in Imola begonnen met zijn derde complete versnellingsbak, terwijl Yuki Tsunoda aan zijn tweede versnellingsbak is begonnen. Aangezien er vijf zijn toegestaan dit seizoen, zitten zowel Tsunoda als Sargeant nog goed.

Veel coureurs die hun motor of versnellingsbak hebben verwisseld, overigens zonder gridstraf.#ImolaGP #F1 pic.twitter.com/NInkkw64XC — GPFans NL (@GPFansNL) May 17, 2024

