Max Verstappen weet nog niet of hij ook in 2025 zal rijden met Sergio Pérez aan zijn zijde. De toekomst van de Mexicaan is nog onzeker en in de media wordt al volop gespeculeerd over wie hem op moet volgen bij Red Bull Racing. Nelson Piquet Jr., schoonbroer van Verstappen, weet het wel: hij vindt dat Pérez het veld moet ruimen en weet ook al wie hij dan als vervanger zou aanwijzen.

Pérez begon niet bijzonder sterk aan zijn avontuur bij Red Bull, maar dit seizoen lijkt hij een stap voorwaarts te hebben gezet. Hij kan zich weliswaar nog steeds niet volledig meten met Verstappen, maar hij is in ieder geval een stukje dichterbij gekomen. Of het echter genoeg is om een contractverlenging in de wacht te slepen richting 2025, moet nog blijken. Er wordt al maandenlang gespeculeerd over zijn toekomst en Red Bull lijkt meerdere kandidaten te hebben om uit te kiezen. Een grote concurrent voor het stoeltje is op dit moment Carlos Sainz. De Spanjaard moet na dit seizoen vertrekken bij Ferrari, maar heeft nog geen nieuw stoeltje. Piquet Jr., broer van Kelly Piquet, hoopt echter dat Red Bull voor een andere coureur kiest. De Braziliaan, zelf oud-Formule 1-coureur, hoopt dat Red Bull in haar eigen stal gaat kijken.

Artikel gaat verder onder video

Is Tsunoda "echt slechter dan Pérez?"

Piquet Jr. is van mening dat Pérez maar eens een keer plaats moet maken voor nieuw talent. "Ik zou Yuki Tsunoda kiezen, gewoon om de twijfel weg te nemen", zo vertelt hij in de podcast Pelas Pista op YouTube. "Doet hij het echt slechter dan Pérez? Oke, dan gaat hij terug naar Japan om daar iets te gaan doen." Volgens Piquet Jr. is het tijd dat Tsunoda de kans gaat krijgen om echt te laten zien wat hij in zijn mars heeft. "Hij is aan het overleven in de Formule 1 met zwakke teamgenoten sinds Gasly daar weg is." Volgens de Braziliaanse coureur is Daniel Ricciardo momenteel ook geen goede graadmeter voor Tsunoda. "Als Lawson vorig jaar was gebleven toen hij in Nederland bij het team kwam, weet ik niet of het hetzelfde zou zijn [als met Ricciardo, red.]", aldus Piquet Jr.

Hamilton ziet pole verdwijnen nadat rondetijd Norris wordt hersteld: waarom is dat?Lees meer

Zet Tsunoda in die Red Bull

Hij vervolgt: "Laten we hem [Tsunoda, red.] erin zetten om uit te vinden of hij goed is of niet, geef hem een jaar. Hij zit al vier jaar in de Formule 1, het wordt zijn vijfde seizoen, laten we hem in die Red Bull zetten. Als hij niets doet, prima, want dan kun je tenminste met je andere Red Bull-juniorcoureurs - die nu in de Formule 2 en op andere plaatsen rijden - gaan testen." Of Tsunoda ook daadwerkelijk de kans krijgt om het bij de hoofdmacht naast Verstappen te gaan proberen, is afwachten. Zoals gezegd zijn er meerdere kandidaten in beeld op dit moment. Ook een contractverlenging voor Pérez is nog absoluut niet uitgesloten.