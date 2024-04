Op woensdag kwamen er berichten naar buiten over het mogelijk bekend worden van het medium dat de Formule 1 vanaf 2025 in Nederland gaat uitzenden. Volgens Chris Woerts hoeven mensen die op donderdag in spanning op nieuws zitten te wachten echter daar niet spoedig op te hopen.

De strijd om de uitzendrechten van de Formule 1 in Nederland lijkt in volle gang en fans van de de koningsklasse in ons land wachten met spanning af tot er bekend wordt welk medium de uitzendrechten vanaf volgend seizoen in handen krijgt. Voorlopig lijkt Viaplay de grote favoriet zijn om de rechten - die sinds 2022 in het Scandinavische bezit zijn - te verlengen in het land van de wereldkampioen. Aan de andere kant is het publiekslieveling Ziggo Sport - met mannen als Olav Mol, Jack Plooij en Robert Doornbos in de gelederen - dat ook nog altijd jacht maakt op de felbegeerde rechten.

Geen persconferentie

Inmiddels hebben we al meermaals gehoord dat er een beslissing aan zit te komen en op woensdag circuleerden er zelfs berichten dat de definitieve klap op de zaak op donderdag zou volgen middels een persconferentie. Daar is volgens sportmarketeer Woerts, die zich regelmatig uit heeft gelaten over de zaak, echter niks van waar. Hij laat op X van zich horen: "Voor alle F1-volgers in Nederland die nieuwsgierig zijn wie de TV rechten vanaf 2025 verwerft: er is vandaag GEEN persconferentie. Ondanks alle online speculaties: nog even geduld!", zo schrijft hij op het medium.

