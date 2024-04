Charles Leclerc heeft zijn nieuwe carrière naast de Formule 1 eindelijk wereldkundig gemaakt. Even hing het al in de lucht, maar de Monegask is zich gaan richten op één van zijn favoriete snacks: ijs. De Ferrari-rijder maakt nu op zijn kanalen officieel bekend dat zijn eigen merk ijs gelanceerd is.

Enkele weken geleden circuleerde ineens het bericht over Leclerc en het potentieel openen van een eigen ijssalon rond op het internet. Volgens de berichten destijds, zou het gaan om het openen van een eigen locatie. Middels een persbericht zei Leclerc het volgende: "Het is een heel bijzonder project voor mij. Een nieuw en groot avontuur, waarbij ik ga ondernemen buiten het racecircuit. Als professioneel atleet is een gezonde levensstijl belangrijk voor mij. Dit weerhoudt mij er echter niet van om af en toe een kleine, verboden beloning te eten. Het voedsel waar ik dol op ben. Misschien weet je al waar het om gaat", zo klonk het mysterieus.

Artikel gaat verder onder video

Eigen ijs van Leclerc

Nu is de kogel door de kerk en blijkt het inderdaad zo te zijn dat Leclerc zich in de wereld van de bevroren zoete snack heeft gestort. Het lijkt nu echter te gaan om de lancering van een eigen merk ijs, waarbij er (nog) geen sprake is van een eigen ijssalon. Samen met Italiaanse ijsgrootheden Federico Grom en Guido Martinetti, twee beroemde Italiaanse eigenaars van een ijssalon-keten, heeft de Monegask zijn eigen receptuur ontwikkeld, die vanaf vandaag te koop is meerdere Italiaanse supermarkten: Esselunga, Unes, Iperal en Bennet gaan het exclusieve product verkopen. Leclerc laat op zijn eigen Instagram trots zien waar hij mee bezig is.

Gerelateerd