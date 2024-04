Het team van Mercedes is voorlopig niet vooruit te branden in 2024 en de Duitse formatie viel ook de laatste Grand Prix in Japan weer ontzettend tegen. Sky Sports-verslaggever Ted Kravitz is niet mild voor de prestaties van de Duitse formatie en zegt dat ze 'langzamer dan langzaam' zijn.

Het seizoen is voor Mercedes voorlopig nog allesbehalve geweldig begonnen. Het concept van de Mercedes ging in de afgelopen winter nog verder op de schop en voor het nieuwe seizoen moesten er een aantal grote problemen die de bolide de afgelopen jaren mankeerde opgelost zijn. Met de W15 hoopte de Duitse renstal om in 2024 voor het eerst in jaren weer jacht te maken op de wereldtitel, maar die plannen lijken andermaal in de ijskast gezet te moeten worden. Mercedes komt er tijdens de eerste paar races namelijk nog totaal niet aan te pas en het lijkt van de regen in de drup te belanden.

Langzamer dan langzaam

Ook in Japan was het weer armoe troef bij de Duitse formatie. We hoorden aan het begin van het weekend Lewis Hamilton nog zeggen dat hij eindelijk vertrouwen in de auto had, maar daar bleek op zondag weinig van terug te zien. Na een dramatische race werden de zilveren bolides zevende en negende. Kravitz houdt zich in zijn Sky Sports-programma Ted's Notebook niet in over de ooit zo dominante formatie: "Het was geen goede dag. Komt het nog ooit goed met deze auto, vraag ik me af. Hamilton was negende, Russell zevende. Ze verloren geen posities bij de start en gingen naar de harde banden voor de herstart. Toen waren ze langzaam dan langzaam."

Eén-stopper

De analist en presentator vervolgt: "Hamilton kon niet precies uitleggen waarom hij zo langzaam was. Toen haalde George hem in. Lewis dacht dat er schade aan de auto was en hij wat onderstuur had door een moment aan het begin van de race. Uiteindelijk waren ze gewoon langzamer dan langzaam, vooral Lewis. Hij wist maar niet uit te leggen hoe het kwam en was niet blij met de auto. Bovendien wilden ze allebei een één-stopper doen, maar dat hebben ze laten varen. Het werkte allemaal niet, dus ze hebben het allebei laten varen."

