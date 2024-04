Helmut Marko laat optekenen dat hij niet voor zich ziet dat Fernando Alonso in 2025 naast Max Verstappen bij Red Bull Racing rijdt. Volgens de topman van het team heeft de huidige nummer twee, Sergio Pérez, de prioriteit.

Fernando Alonso is bezig aan zijn tweede stint in de Formule 1 en doet dat niet onverdienstelijk. De 42-jarige Spanjaard maakte begin 2021 zijn rentree in de sport bij het team van Alpine, nadat hij eind 2018 in eerste instantie een punt achter zijn indrukwekkende loopbaan had gezet. In Frans dienstverband bleven de gewenste resultaten uit, waarna Alonso al na twee seizoenen besloot de gok te wagen en de overstap naar Aston Martin te maken.

Toekomst Alonso in de Formule 1

Die beslissing betaalde zich uit, want bij Aston Martin vecht Alonso sinds 2023 regelmatig om podiumplaatsen en posities in de punten. Ondanks zijn leeftijd, wordt de tweevoudig wereldkampioen gezien als een van de beste coureurs op de grid. En de oude vos ziet mogelijkheden om zijn carrière in stijl af te sluiten. Lewis Hamilton vertrekt eind 2024 van Mercedes naar Ferrari, terwijl Red Bull Racing voor vanaf 2025 nog geen coureur op papier naast Max Verstappen heeft staan. Dat betekent dat twee topteams een zitje vrij hebben voor volgend seizoen.

Teammaat Verstappen in 2025

Alonso liet recent optekenen weinig interesse in Mercedes te hebben gezien de huidige performance, maar flirt regelmatig met het team van Red Bull Racing. Helmut Marko ziet het echter niet voor zich: "Ik denk dat het moeilijk is om een Verstappen/Alonso-duo voor me te zien", aldus de Red Bull-topman tegenover Formel1. "Het contract van Pérez loopt eind dit jaar af. Het is nog maar april, maar de besprekingen lijken in volle gang te zijn. Geen idee waarom. Verschillende coureurs weten dat het contract van Pérez afloopt en onderzoeken de mogelijkheden bij Red Bull."

