Dr. Helmut Marko heeft in Suzuka zijn ogen uitgekeken. De adviseur van Red Bull Racing zag zijn team wederom een een-tweetje over de streep trekken en ditmaal tijdens de Grand Prix van Japan.

Red Bull Racing had in Suzuka de zaakjes weer goed voor elkaar, ondanks dat de longruns er op vrijdag niet het beste uitzagen. Uiteindelijk vertrok Verstappen vanaf pole position en kwam hij als eerste over de streep. De Limburger gaf alleen de koppositie uit handen bij zijn pitstop, toen leidde Carlos Sainz kortstondig de race. De temperaturen waren iets hoger dan verwacht en dat zorgde voor een ander niveau van bandenslijtage, desondanks kwamen de Red Bulls niet in de problemen en Marko kan bij Sky Deutschland zijn geluk niet op.

Één van onze beste races van het jaar

De tachtigjarige adviseur zag het perfect antwoord op de race in Melbourne. "We hebben de race gedomineerd vanaf de allereerste ronde. Dit was echt één van onze beste races van het jaar", zo stelt hij. Daarvoor wijst hij niet alleen naar coureurs, ook het team in de pitbox heeft geoptimaliseerd. "De pitstops waren snel en de strategie was perfect. We hebben nog wel de hoek van de voorvleugel wat aangepast, maar verder ook erg goed op de omstandigheden gereageerd."

Max was volledig in controle

Verstappen wees na de kwalificatie naar de racepace van de Ferrari's, maar die werden uiteindelijk geen bedreiging. De Nederlander was dan ook weer één met de wagen. "In dat geval kan niemand Verstappen verslaan en of dat in de komende twintig wedstrijden ook zo is? Daar denk ik op dit moment nog niet over na, maar Max was volledig in controle." Ook ging de snelste raceronde nog naar de Nederlander toe. "Dat was echt een psychologische tik naar de rest toe om te laten zien: Dit ben ik", aldus Marko.

