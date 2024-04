Lewis Hamilton kwam zaterdag tijdens de kwalificatie van de Grand Prix van Japan niet verder dan een - op het oog toch - teleurstellende zevende startplek. De zevenvoudig wereldkampioen is na afloop echter bijzonder positief en kijkt met een positieve blik naar de rest van het seizoen.

Het seizoen is voor het team van Hamilton voorlopig nog allesbehalve geweldig begonnen. Het concept van de Mercedes ging in de afgelopen winter nog verder op de schop en voor het nieuwe seizoen moesten er een aantal grote problemen die de bolide de afgelopen jaren mankeerde opgelost zijn. Met de W15 hoopte de Duitse renstal om in 2024 voor het eerst in jaren weer jacht te maken op de wereldtitel, maar die plannen lijken andermaal in de ijskast gezet te moeten worden. Mercedes, met Hamilton voorop komt er tijdens de eerste paar races namelijk nog totaal niet aan te pas.

Terug naar normaal

Ook in Japan ging het met een P7 nog niet echt zoals Hamilton hoopt, al weet hij voor de camera van Sky Sports plotseling wél een aantal positieve punten te bespeuren: "Het team heeft de afgelopen week een aantal geweldige dingen gedaan met veranderingen aan de auto. Dit is het eerste weekend waarin ik niet allemaal rare dingen hoef te doen met de set-up en niet allerlei verschillende dingen hoef te testen. Ik ben weer een beetje terug naar normaal. De auto bevindt zich nu op een veel betere plek, dus het was heerlijk om hem te besturen. Het is alleen zo dat de andere gasten een beetje sneller zijn, stelt de zevenvoudig wereldkampioen.

Sweet spot

Hij vervolgt: "Vorig jaar zaten we op een seconde van Red Bull en dan is zeven tienden wel beter. Misschien hadden we met wat aanpassingen nog een tiende sneller kunnen zijn. Misschien, maar verder was dat het wel. Het geeft ons nu wel dat ik precies weet waar de auto niet sterk genoeg is. Ik kan het voelen in de auto, en weet nu precies waar ze moeten pushen in een bepaald gebied." Hij krijgt de vraag of Mercedes nu eindelijk een richting heeft voor de W15: "Ik denk het wel. Op sommige plekken voelde het alsof je niks kon doen om de sweet spot te raken. Dit weekend hebben we dat veel meer. Hopelijk zet dat zich door in de volgende races, dan pakken we vanzelf meer prestatie."

