Na de aankondiging van het vertrek van Lewis Hamilton is het speculeren over de invulling van zijn vrijkomende positie bij Mercedes begonnen. Carlos Sainz lijkt de afgelopen weken een begeerde coureur te zijn geworden, al mikt Toto Wolff volgens journalist Lawrence Barretto op twee hele andere namen.

Begin dit jaar liet Hamilton de Formule 1-wereld schudden op zijn grondvesten door zijn vertrek bij het team van Mercedes na dit seizoen wereldkundig te maken. Hoewel de zevenvoudig wereldkampioen in 2023 nog zijn krabbel zette onder een nieuw contract tot en met 2025, trekt hij na komend seizoen de deur in Brackley definitief achter zich dicht. Door een speciale clausule in zijn contract kon Hamilton vroegtijdig vertrekken bij de Duitse renstal en de Brit heeft besloten om van die optie gebruik te maken om zijn droom na te jagen: rijden voor het illustere team van Ferrari.

Geruchtenmolen op gang

Door het vertrek van Hamilton komt er natuurlijk een plekje vrij bij het team van Mercedes en dus wordt er druk gespeculeerd over de vacante positie binnen de Zilverpijlen. Verschillende namen passeren de revue wat betreft het stoeltje naast George Russell. Zo horen we namen als Fernando Alonso, Sainz en Alex Albon regelmatig voorbijkomen en is ook Max Verstappen sinds de ontplofte Red Bull-soap een mogelijke optie voor het team van Toto Wolff. Ondanks al die namen, heeft men in Andrea Kimi Antonelli ook een zeer getalenteerde coureur in de gelederen.

Antonelli op pole

En precies die Antonelli zou volgens journalist Barretto op pole position liggen bij teambaas Wolff. Op Formula1.com schrijft hij over de situatie bij het Duitse team en stelt hij dat ook het aantrekken van Sainz niet als prioriteit gezien wordt door de Oostenrijker. "Baas Toto Wolff is vastberaden om protegé Kimi Antonelli in de nabije toekomst te plaatsen. Sainz zijn verblijf bij het team zou dan gelimiteerd zijn. Naar verluidt staat de Spanjaard niet in de top twee wat betreft de shortlist. Fernando Alonso zou de nummer twee keuze zijn achter Antonelli", zo valt er te lezen. Daarmee lijkt de overgang van de Ferrari-coureur voorlopig van de baan. Antonelli gaat naar verluidt in april beginnen aan zijn eerste tests voor Mercedes.

