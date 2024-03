Sam Bankman-Fried, medeoprichter en eigenaar van de gevallen cryptobeurs FTX is in de rechtbank van New York veroordeeld tot 25 jaar gevangenisstraf. Het team van Mercedes ging in 2021 in zee met het bedrijf, dat destijds op de wagen te zien was. Later werd ook Mercedes nog aangeklaagd wegens de banden met FTX.

FTX was een cryptobeurs dat stond geregistreerd in Antigua en Barbuda en haar hoofdkantoor op de Bahama's had. Het werd in mei 2019 opgericht door onder andere Bankman-Fried. Twee en een half jaar daarna werd de waarde van het bedrijf al geschat op 25 miljard Amerikaanse dollar. Echter, enkele dagen nadat het op 11 november 2022 uitstel van betaling had aangevraagd, vroeg FTX zijn faillissement aan. Na een aantal verdachte transacties verdween kort na de aankondiging van het faillissement ruim een miljard dollar aan klantentegoeden. Bankman-Fried werd op 12 december 2022 gearresteerd op de Bahama's en uitgeleverd aan de Verenigde Staten waar hij werd aangeklaagd wegens onder andere bankfraude en witwassen.

Artikel gaat verder onder video

25 jaar

Inmiddels is de beruchte fraudeur daar berecht en is hij volgens de NOS veroordeeld tot een gevangenisstraf van maar liefst 25 jaar voor fraude, samenzwering en witwassen. De crimineel hoorde in de aanklacht nog 40 tot 50 jaar cel tegen hem eisen wegens "een van de grootste financiële fraudes in de Amerikaanse geschiedenis". Na de val van het bedrijf zagen duizenden gedupeerden in totaal zo'n acht miljard dollar in rook opgaan.

Mercedes

In september 2021 kondigde Mercedes aan FTX te hebben binnengesleept als nieuwe sponsor. "Hun innovatieve geest en creatieve energie in zo'n snel ontwikkelende globale industrie maakt hen een partner die goed bij ons past, is onze meedogenloze jacht op prestaties," liet teambaas Toto Wolff destijds weten. Op de dag dat FTX uitstel van betaling aanvroeg, haalde Mercedes meteen de stickers van de cryptobeurs van haar bolides. Later werd het team zelf ook nog aangeklaagd door een groep gedupeerden wegens de banden met FTX.

Gerelateerd