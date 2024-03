De Formule 1 zal over twee jaar nieuwe technische reglementen introduceren. Pat Symonds, de technisch directeur van de koningsklasse, ging daar wat dieper op in om een aantal zorgen daarover te sussen.

Na 2013 ging de atmosferische V8 de prullenbak in en ging de voorkeur naar de V6-turbohybride. Al zal de 1,6 liter verbrandingsmotor nog steeds deel uit maken van de power units voor 2026, toch zal er wel wat veranderen. De MGU-H zal namelijk uit de krachtbron worden gehaald om kosten te besparen. Tegelijkertijd zal de MGU-K, de Motor Generator Unit - Kinetic oftewel de elektrische motor, flink worden opgeschroefd. Teams hebben hun zorgen geuit dat de power units van 2026 niet zoveel vermogen zullen hebben als die van nu en dat turbolag een probleem zal zijn.

Meer dan 1000pk

"Momenteel hebben we auto's die op vol elektrisch vermogen 900 paardenkrachten leveren," vertelde Symonds bij de Beyond The Grid-podcast van de Formule 1. "We gaan met de auto van 2026 over de 1000pk heen, we willen dat er meer komt van de elektrische motor. Deze auto's van tegenwoordig hebben geen turbo lag, omdat we een elektrische motor op de turbo zelf hebben, maar die verdwijnt. Turbo lag zal echter niet zoveel effect hebben als vroeger." In de 80-er jaren was het zo dat het vermogen van de turbo plotseling bij een bepaald toerental als een soort explosie insloeg in plaats van dat het vermogen geleidelijk aan omhoogging. Met de hedendaagse technologie zal het niet zo dramatisch zijn.

Minder gewicht, minder downforce

De Formule 1 wil ook het gewicht van de auto's aanpakken. "We willen de downforce op de auto verminderen," vervolgde Symonds. "Een deel van de reden waarom de auto's zo zwaar zijn, is omdat ze te maken krijgen met een heleboel luchtweerstand, dus [in de toekomst] zullen ze een beetje meer gaan glijden. Ik denk wat dat zal doen, is een beetje meer nadruk leggen op de coureur. Dat is wel een belangrijk iets. Het zijn de coureurs die de helden zijn, zij zijn de supermannen die we willen promoten. Volgens mij gaan we in dat geval de goede kant op."

