Max Verstappen weet met zijn prestaties in de Formule 1 natuurlijk ook een hoop interesse te wekken bij kleine kinderen die opkijken tegen de drievoudig wereldkampioen. Verstappen vertelt hoe hij omgaat met een dergelijke rol en hoe hij hoopt dat kinderen daarmee omgaan.

Verstappen gaat inmiddels als drievoudig wereldkampioen Formule 1 door het leven en de nuchtere Nederlander geniet door zijn prestaties in de koningsklasse van de sport inmiddels wereldwijde bekendheid. Verstappen is al vanaf kleins af aan bezig met zijn weg naar de Formule 1 en dat vormt natuurlijk ook een mooi voorbeeld voor de jeugd die naar de wereldkampioen opkijkt. Inmiddels weten kinderen over bijna heel de wereld wel wie Verstappen is en heeft hij dus ook een bepaalde taak als rolmodel.

Jezelf blijven

De coureur uit Hasselt vertelt hoe het is om een dergelijke verantwoordelijkheid te dragen: "Dat klopt en natuurlijk is dat ook heel mooi, maar ik hoop vooral dat kinderen zichzelf willen zijn. Zo was ik vroeger zelf ook altijd. Ik keek tegen niemand op. Ik hoop dat ze dat misschien een beetje van mij meekrijgen: altijd proberen jezelf te zijn en te blijven en niet iemand anders na proberen te doen", zo citeert Verstappen.com de leider in het wereldkampioenschap.

Foto van Jos

Verstappen heeft dan ook een duidelijk tip aan de jongere generatie die tegen hem opkijkt: "Natuurlijk is het ook leuk om fan van iemand te zijn of dat ze denken: dat wil ik later ook doen. Want succes inspireert. Maar ze moeten geen tweede Max willen worden. Ik had vroeger als kind alleen een poster van mijn vader aan de muur van mijn slaapkamer hangen. Ik denk dat mijn moeder die had opgehangen", besluit hij glimlachend.

