Het seizoen is voor Hamilton voorlopig nog allesbehalve geweldig begonnen. Het concept van de Mercedes ging in de afgelopen winter nog verder op de schop en voor het nieuwe seizoen moesten er een aantal grote problemen die de bolide de afgelopen jaren mankeerde opgelost zijn. Met de W15 hoopte de Duitse renstal om in 2024 voor het eerst in jaren weer jacht te maken op de wereldtitel, maar die plannen lijken andermaal in de ijskast gezet te moeten worden. Mercedes, met Hamilton voorop komt er tijdens de eerste paar races namelijk nog totaal niet aan te pas.

Terug naar de fabriek

In Melbourne is het seizoen van Hamilton nog verder in de soep gelopen: na ongeveer een kwart wedstrijd gaf zijn motor de geest en moest hij zijn W15 noodgedwongen langs de baan parkeren. Daarmee kwam er een einde aan sowieso al een belabberd en lastig weekend voor Hamilton. Voorlopig is het ook nog niet duidelijk waar de problemen nu precies vandaan kwamen, zo geeft Allison toe: "We weten het nog niet. De motoren keren terug naar de veilige handen van de mannen in Brixworth, die kunnen uitvogelen wat er mis is gegaan."

Snel verlies van oliedruk

De technicus vervolgt: "We weten alleen wat de symptomen op dat moment waren. Het ging om een snel verlies van oliedruk, gevolgd door het uitvallen van de motor om zichzelf te beschermen. Het beste op een moment van zo'n gigantisch verlies, is om het met het oog op de toekomst uit te schakelen. Anders blijft er alleen een berg gesmolten metaal over. Normaal is er redelijk duidelijk bewijs van wat er gebeurd is en kun je vanuit daar bouwen voor de toekomst. We weten het nu alleen nog niet", besluit Allison.

