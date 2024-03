Carlos Sainz weet voorlopig in 2024 en sterke indruk achter te laten in de Formule 1. De Spaanse coureur zit in 2025 nog zonder stoeltje, maar zet zichzelf uitdrukkelijk in de etalage. Volgens Martin Brundle hadden we op dit moment zelfs een spannende titelstrijd kunnen hebben door de Madrileen.

Sainz moest twee weken geleden tijdens de Grand Prix van Saoedi-Arabië noodgedwongen verstek laten gaan wegens problemen met zijn blindedarm en terwijl de Spanjaard onder het mes ging, reed Oliver Bearman een uitstekend weekend. Twee weken later was de Madrileen weer fit om aan de start te verschijnen en liet hij nog maar eens zien uit welk racehout hij gesneden is. Na een mooie inhaalacte op Verstappen zag hij hoe de Nederlander ook nog tegen remproblemen aanliep en uitviel, waardoor Sainz opnieuw de man is die Verstappen zijn zegereeks weet te doorbreken.

Fragiel

Ook bij Sky Sports-analist Brundle is het opgevallen dat Sainz zich dit seizoen voorlopig van zijn beste kant laat zien. De Spaanse coureur zit na de plotselinge Lewis Hamilton-transfer zonder zitje, maar wist wederom reclame voor zichzelf te maken in Melbourne: "Carlos Sainz was de held van de dag en de Driver of the Day bij de fans voor de tweede keer in zijn twee races van dit seizoen", claimt hij. Dat was ook nog eens met fysiek ongemak: "Toen ik vlak voor de race met hem sprak op de grid, zag hij er nog steeds fragiel uit en bewoog hij langzamer dan normaal na zijn operatie."

Titelstrijd?

Op de baan was het allemaal echter een stuk anders, zo zag de voormalig coureur: "Er bewoog niks langzaam op de baan wat betreft zijn racepace. Hij was fenomenaal", stelt Brundle vervolgens. Wat betreft de Brit was het dan ook goed mogelijk geweest dat we momenteel een titelgevecht hadden gehad zonder Sainz' fysieke ongemakken: "Hij zegt dat hij volgend jaar nog geen baan heeft, maar heeft zijn talenten opnieuw in de etalage gezet. Als hij had gereden in Djedda, was de kans heel groot dat hij nu aan de leiding van het wereldkampioenschap ging", besluit hij.

