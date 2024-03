Bleekemolen ziet 'vreselijke gefrustreerde' Hamilton: "Het is een rare situatie"

Lewis Hamilton heeft tot nu toe een behoorlijk lastig seizoen en de zevenvoudig wereldkampioen heeft slechts acht punten in de eerste drie races weten te noteren. Michael Bleekemolen vraagt zich af of de concentratie er nog wel is en of zijn overstap naar Ferrari niet te vroeg bekend is gemaakt.

Het seizoen is voor Hamilton voorlopig nog allesbehalve geweldig begonnen. Mercedes, met Hamilton voorop komt er tijdens de eerste paar races namelijk nog totaal niet aan te pas. Tijdens de Grand Prix van Bahrein kwam de zevenvoudig wereldkampioen in ieder geval niet verder dan een teleurstellende zevende plek en in in Djedda ging het allemaal van kwaad tot erger voor de man uit Stevenage. Hamilton kwam niet verder dan de negende plek, terwijl George Russell het iets beter deed door in Saoedi-Arabië als zesde over de streep te komen.

Vreselijk gefrustreerd

In Melbourne is het seizoen van Hamilton nog verder in de soep gelopen: na ongeveer een kwart wedstrijd gaf zijn motor de geest en moest hij zijn W15 noodgedwongen langs de baan parkeren. Resultaat: slechts acht punten in de eerste drie races. "Denk erom dat je vreselijk gefrustreerd bent. Je kunt allemaal denken dat het hem niks doet en hij een prof is. Toch denkt hij wel: 'Shit, ik sta weer daar'. Dat is echter allemaal heel vervelend tussen je oren en dat heeft ook een nevenwerking", zegt Bleekemolen in gesprek met GPFans.

Ferrari-transfer

De Amsterdammer denkt dat Hamilton mogelijk al met zijn hoofd bij Ferrari zit. "Hij focust zich nu een beetje op volgend jaar, maar ik hoop voor hem dat hij dan niet zevende op de grid staat. Het zou wel kunnen. Maar een goed coureur gaat in die auto zitten en probeert het maximale eruit te halen. Misschien heeft hij toch wat minder goede contacten met engineers. Dat helpt ook allemaal niet mee." Onderaan de streep denkt hij dat het niet zo'n slimme beslissing is geweest om voor het seizoen zijn vertrek naar Ferrari al bekend te maken: "Je moet het niet bekendmaken. Het is een rare situatie natuurlijk. Halverwege het seizoen zou kunnen, maar nu is het te snel uitgelekt."

