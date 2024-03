Regerend wereldkampioen Max Verstappen heeft de wedstrijd in Australië na vier ronden moeten staken, vanwege problemen met de rechter achterrem. Het is de eerste uitvalbeurt van Verstappen sinds 2022, destijds ook in Australië.

De Nederlander kwam tijdens de start van de race goed van zijn plek. Carlos Sainz zat er echter direct bovenop en kon de Red Bull-coureur goed volgen. Een rondje later was het raak voor de Spanjaard, met behulp van de DRS ging hij de Nederlander voorbij in ronde twee, om op die manier de koppositie over te nemen.

Technisch malheur

Daar waar Red Bull Racing normaliter de zaakjes goed voor elkaar heeft, bleek na een paar ronden al dat de remmen een probleem waren bij Verstappen. Zo melde hij op de boordradio dat de auto vrij los aanvoelde en even later waren de rookpluimen te zien. Voor het eerst sinds 2022 moet de Limburger noodgedwongen zijn wedstrijd staken.

