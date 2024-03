Carlos Sainz verwacht tijdens de Grand Prix van Australië het gevecht met Max Verstappen aan te kunnen gaan, maar naar eigen zeggen alleen als de Ferrari-coureur op honderd procent weet te presteren.

Het raceweekend in Australië is er vooralsnog een waarin Carlos Sainz indruk maakt. De Ferrari-coureur viel twee weken geleden in Saoedi-Arabië plotseling uit, omdat hij geopereerd moest worden aan een blindedarmontsteking. Het was lange tijd de vraag of hij op tijd weer fit zou zijn voor de race in Down Under, maar het herstel van de Spanjaard is spoedig verlopen. Lange tijd leek hij er zelfs met pole position vandoor te gaan. Uiteindelijk kwalificeerde hij zich als tweede achter Verstappen, met Ferrari-teammaat Charles Leclerc op P5.

Artikel gaat verder onder video

Honderd procent

"Vandaag de dag moet je op honderd procent presteren om Max te verslaan, en vandaag was ik geen honderd procent", vertelt Sainz, als hem wordt gevraagd of hij baalt van de misgelopen pole. "Daardoor heb ik waarschijnlijk naast pole gegrepen. Als we alles vandaag honderd procent goed hadden gedaan, denk ik dat pole mogelijk was geweest. En als ik mijzelf honderd procent zou hebben gevoeld en in Djedda zou hebben gereden, denk ik dat het mogelijk was, kijkend naar hoe ik reed."

Grand Prix van Australië

Sainz heeft echter goede moed dat er op zondag wellicht kansen zullen ontstaan: "Morgen zal dat hetzelfde zijn", klinkt het. "Ik moet honderd procent zijn om Max te verslaan. Ik ga daar alles voor geven, want Singapore is alweer even geleden. Sindsdien heeft hij steeds op de hoogste trede gestaan. Maar als er een weekend is waarin we goede snelheid hebben, is het deze. Lastig om in te halen, lastig op de banden. Wie weet? Ik denk dat we een kans hebben."

Gerelateerd