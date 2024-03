Red Bull Racing-teambaas Christian Horner is in zijn nopjes met de eerste en derde startplaats voor respectievelijk Max Verstappen en Sergio Pérez. De Brit had verwacht dat Ferrari de boventoon zou voeren tijdens de kwalificatie in Melbourne.

De kwalificatie voor de Grand Prix van Australië bracht voor het eerst in lange tijd een zinderend gevecht om pole position. Max Verstappen kampte vanaf vrijdag tot de start van Q3 met problemen rondom de balans van zijn RB20, waardoor de drievoudig wereldkampioen voor het eerst in lange tijd niet de favoriet voor de eerste startplaat was. Uiteindelijk wist Verstappen Carlos Sainz toch met twee tienden voor te blijven, terwijl teammaat Sergio Pérez zich als derde kwalificeerde.

Red Bull niet de favoriet

"Ik had echt gedacht dat Ferrari ons te snel af zou zijn vandaag", vertelt teambaas Christian Horner tegenover Viaplay. "Dit was de eerste keer dat we de derde sector perfect wisten af te leggen. Gedurende de kwalificatie en de vrije trainingen gaven we steeds anderhalve tiende weg in de derde sector. We hebben de balans eindelijk voor elkaar gekregen en Max zette twee ronden neer die beiden goed waren voor pole position. Sergio heeft het ook heel goed gedaan door zichzelf op de derde plek te zetten. Eerste en derde is heel goed voor morgen."

Aanpassingen aan voorvleugel

Door van alles te proberen met de voorvleugel, wist Red Bull Racing het uiteindelijk voor elkaar te krijgen: "We hebben alle mogelijke aanpassingen aan de voorvleugel geprobeerd tijdens de sessie. We bleven het steeds proberen. Het was ook erg winderig en het werd kouder richting het eind van de kwalificatie, maar we kregen het voor elkaar. Het waren twee hele goede ronden die pole hebben opgeleverd." Bij de derde startplaats van Pérez staat echter nog een klein vraagteken. Hij moet zich melden bij de stewards voor het hinderen van Nico Hülkenberg in Q1: "We hebben nog niks gehoord. Hij moet naar de stewards. Hopelijk komt hij ermee weg."

