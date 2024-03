Max Verstappen is te spreken over zijn pole position voor de Grand Prix van Australië. De Nederlander was voor het eerst in lange tijd voorafgaand niet de grote favoriet om er met de eerste startplaats vandoor te gaan.

Max Verstappen kende een rommelige start van het raceweekend in Melbourne. De drievoudig wereldkampioen liep schade aan zijn vloer op in de eerste vrije training, waardoor hij een deel van de tweede oefensessie aan zich voorbij moest laten gaan. In de derde vrije training werd hij qua snelheid afgetroefd door Ferrari-coureur Charles Leclerc, waardoor de uitslag van de kwalificatie voor het eerst in lange tijd even een vraagteken leek. Uiteindelijk was het Carlos Sainz die de grootste uitdaging vormde, maar met een 1.15.915 greep Verstappen met een marge van twee tienden alsnog pole position.

Onverwacht

"Het was een beetje onverwacht vandaag, maar ik ben heel blij met hoe Q3 uiteindelijk is gegaan", vertelt Verstappen na afloop. "De meeste ronden voelden erg goed, dus daar kon ik van genieten. Het was een lastig weekend voor ons tot nu toe, maar we hebben het voor elkaar gekregen om er te staan onderaan de streep. Daar ben ik erg blij mee. Ferrari ziet er ook in de long runs heel snel uit, dus dat is een beetje een vraagteken voor morgen. Dat maakt het alleen maar leuk, denk ik. We komen er morgen achter."

