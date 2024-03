Max Verstappen wordt sinds het uitbreken van de interne oorlog binnen Red Bul Racing volop in verband gebracht met een mogelijke overstap naar het team van Mercedes, de renstal waar hij in 2021 een verhit gevecht mee had. Toto Wolff denkt dat de rivaliteit van dat jaar geen probleem moet zijn bij een eventuele overstap.

Na jarenlange dominantie van het team van Mercedes, wist het team van Red Bull in het laatste jaar van de vorige aerodynamische reglementen plotsklaps de dominante hegemonie van de Zilverpijlen te doorbreken. Adrian Newey leverde samen met zijn team plotseling een competitieve auto, die het vuur bij de Duitsers aan de schenen wist te leggen. Een titanengevecht bleek geboren en vanaf de eerste tot de laatste meter ontstond er een intens titelgevecht. Zowel op als naast de baan tijdens het 2021-seizoen.

Artikel gaat verder onder video

Zelfde als Jos

Het leverde natuurlijk ook de nodige akkefietjes op tussen Mercedes- en Red Bull-hoofdrolspelers. Wolff, die in gesprek met De Telegraaf nog maar eens openlijk flirt met de diensten van Verstappen, denkt niet dat de incidenten uit het verleden Verstappen hoeven te weerhouden van een Mercedes-overstap: "Jos en ik hebben dezelfde leeftijd. Ik denk dat we altijd respect voor elkaar hebben gehad en dat we ook dezelfde vorm van humor hebben. Ik denk dat het belangrijkste is dat we allebei niet van bullshit houden. Jos weet meer van racen dan ik, en wat te denken van Max. Misschien weet ik weer wat meer van het runnen van een organisatie."

Schuldbekentenis

Vervolgens komt de Oostenrijker alsnog met een duidelijke schuldbekentenis voor zijn gedrag uit het verleden: "Het is jammer dat die momenten van rivaliteit er zijn geweest. Maar misschien hadden zij ook op die manier gehandeld, als ze in mijn positie zouden zitten en ik altijd mijn eigen coureur (Hamilton in dit geval, in 2021, red.) zal verdedigen. Als ik op dat hele jaar terugkijk, is het duidelijk dat ik een aantal fouten heb gemaakt. In de manier waarop ik met enkele zaken omging. Dat kan ik niet meer terugdraaien. Maar Max, Jos en ik hebben erover gepraat en alles is uitgesproken", besluit hij.

Gerelateerd