We zitten om 02:30 uur Nederlandse tijd klaar voor de derde en laatste vrije training op het Albert Park Circuit. De Grand Prix van Australië is de derde ronde van het Formule 1-wereldkampioenschap van 2024. De wedstrijd zal voor de 27e maal gehouden worden in de metropool Melbourne. Het is met een temperatuur van 19°C prima weer, maar er is wel wat bewolking en een regenkans van 10%. Lando Norris en Charles Leclerc stonden bovenaan in de sessies op de vrijdag, terwijl Max Verstappen twee keer tweede werd. Wie gaat de snelste tijd klokken in VT3? Volg de ontwikkelingen in ons liveblog.

