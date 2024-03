Max Verstappen moest het eerste deel van de tweede vrije training in Australië aan zich voorbij laten gaan vanwege een beschadigde vloer, en was eenmaal op de baan niet te spreken over een aantal van zijn collega's.

Het was een rommelige vrijdag op Albert Park voor Max Verstappen. De Nederlander liep schade aan zijn vloer op tijdens de eerste vrije training, doordat hij hard een kerbstone raakte. Het kostte de crew van Red Bull Racing drie uur om de onderkant van de RB20 weer te repareren, waardoor de drievoudig wereldkampioen het eerste deel van de tweede oefensessie aan zich voorbij moest laten gaan. Uiteindelijk zette de 26-jarige Limburger - net als in de eerste training - de tweede tijd op het bord. Lando Norris eindigde in VT2 bovenaan de tijdenlijst, Charles Leclerc deed dit in de eerste oefensessie.

Artikel gaat verder onder video

Rommelige vrijdag in Melbourne

"Het was helaas een beetje rommelig vanwege wat er was gebeurd in VT1", sprak Verstappen na afloop tegenover de aanwezige media. "Ik ging wijd en ik beschadigde niet alleen de vloer, maar ook het chassis. Jammer genoeg duurde het daarom wat langer om te repareren. Ik verloor daardoor zo'n 20 minuten. Ik denk dat we het als team wel snel hebben kunnen omgooien. Ik heb alsnog min of meer het programma kunnen afwerken. Ik had misschien wel graag wat meer ronden willen doen in de long run."

Geïrriteerde boordradio's Verstappen

Dat Verstappen de overgebleven minuten in de tweede vrije training maximaal wilde benutten, blijkt uit een aantal boordradio's. Zo stoorde de Limburger zich aan een van zijn collega's die vermoedelijk "koffie aan het drinken was" op de baan, terwijl ook Zhou Guanyu in de bolide van Stake F1 op een gegeven moment op weinig lovende woorden kon rekenen. Bekijk de beelden hieronder.

After missing the first half of second practice, Max was not in a mood to be kept waiting 😠☕️#F1 #AusGP pic.twitter.com/MPUtVswMMa — Formula 1 (@F1) March 22, 2024

Gerelateerd